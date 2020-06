Ecco come si è svolta l’intervista tra il politico Matteo Salvini e il resto degli ospiti invitati in puntata

Salvini, Live-Non è la D’Urso – E’ Domenica sera quando sintonizzandoci sul programma televisivo “Live-Non è la D’Urso“ su Canale5, assistiamo interdetti all’intervista realizzata dalla conduttrice del programma Barbara Durso al politico italiano. L’atmosfera è calda, sono tutti curiosi di sapere come andrà questo dibattito.

La presentatrice pone una domanda di un certo rilievo quando chiede al politico Matteo Salvini perchè non abbia fatto certe proposte agli Stati Generali.

L’espressività con cui la presentatrice reagisce alle risposte che Salvini le da, colpisce gli spettatori.

Matteo Salvini Live-Non è la D’Urso

Matteo Salvini a Live-Non è la D’Urso risponde così:

“Le proposte politiche le abbiamo presentate in parlamento non nelle ville”.

E’ stata una puntata molto intensa dove Salvini ha discusso con Orietta Berti, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Elenoire Casalegno e Costantino Della Gherardesca. Il “confronto” se così vogliamo chiamarlo, inizia con Salvini che estrae una maglia degli agenti di Polizia Penitenziaria per solidarizzare con quelli di Santa Maria Capua Vetere indagati dopo le rivolte nel carcere e per dire che sono innocenti senza che la D’Urso spieghi nulla su quello di cui sono accusati.

Salvini Live-Non è la D’Urso: “L’Italia e gli Italiani vengono prima…”

La puntata, prosegue con Della Gherardesca che dibatte sui presepi Salvini, risponde che :

“l’Italia e gli italiani vengono prima di tutto il resto”.

Successivamente afferma che “non si va a fare le sfilate con politici vip” e per questo non è andato agli Stati Generali ma ha depositato proposte in Parlamento!