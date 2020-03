Matteo Salvini a Live – Non è la D’Urso ringrazia il Premier Albanese per gli aiuti umanitari

A Live – Non è la D’Urso, oggi domenica 29 marzo 2020, il Senatore Matteo Salvini a Live – Non è la D’Urso, svela l’aiuto del Primo ministro Albanese, Edvin Kristaq Rama. Il Premier in carica dell’Albania Edi Rama ha dichiarato: ” Noi siamo un paese povero, ma non abbiamo la memoria corta “. Matteo Salvini ringrazia il Premier dell’Albania, Edi Rama per gli aiuti umanitari mandati in Italia per combattere il Coronavirus. Lo stesso, a Live – Non è la D’Urso, ha dichiarato: ” Oggi ho chiamato il Premier Albanese per ringraziarlo per averci mandato materiale e 30 medici “.

Dall’Albania arrivano aiuti umanitari: macchinari e medici per combattere il Coronavirus

Matteo Salvini a Non è la D’Urso

Il Senatore della Lega Salvini, spezza una lancia a favore del Premier Albanese Edi Rama che sta aiutando il nostro paese nella lotta contro il Coronavirus. Anche la padrona di casa Barbara D’Urso si è unita al Senatore Italiano. Poi Salvini con tutta la calma di questo mondo dimostra di essere risentito dal comportamento delle nazioni europee nei confronti dell’Italia, dichiara: ” Dall’Europa non arriva nulla. Dalla Germania non arriva nulla, da Bruxelles non arriva nulla. Dalla vicina Albania arrivano 30 medici…”.