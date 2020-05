Riccardo Fogli e Viola Valentino, Tornano insieme?

Gossip, il cantante Riccardo Fogli risponde alla proposta dell’ex moglie Viola Valentino di tornare insieme a calcare il palco

La ripresa dopo il Coronavirus è difficile in tutti i settori e sono molti gli increduli che possa avvenire rapidamente. Riccardo Fogli rilascia un’intervista a Nuovo dove dichiara le sue perplessità in merito alla ripresa del suo settore, la musica leggera. Durante l’intervista al settimanale al cantante viene chiesta una risposta alla proposta dell’ex moglie, Viola Valentino.

Quest’ultima nei giorni passati ha chiesto al cantante di tornare a far coppia solo per cantare, proponendogli: “Torniamo insieme per un concerto, siamo come Al Bano e Romina” .

Gossip, il cantante Riccardo Fogli risponde alla proposta dell’ex moglie Viola Valentino. Fogli replica alla richiesta della Valentino e dice: “L’idea mi lascia senza parole. Non ho una risposta a questa domanda”. I due cantanti che in passato sono stati sposati dal 1971 al 1993 , oggi sono legati da un forte rapporto di amicizia e stima reciproca come sottolinea Fogli durante l’intervista al settimanale succitato.

La Valentino non è stata però l’unica donna importante della sua vita, il cantante in passato fu legato molto anche alla ragazza del Piper “Patty Pravo“.

L’unione con la Pravo era così forte ai tempi che portò Fogli a dichiarare: “Piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista” come ha riportato il quotidiano nazionale Il Tempo. Attualmente Riccardo Fogli è sposato Karin Trentini.

Riccardo Fogli e Viola Valentino un rapporto d’amore trasformato in amicizia

Parlando del buon rapporto instaurato fra i due ex coniugi viene spontaneo domandarsi se la moglie di Riccardo Fogli, Karin, sia gelosa o meno di questo legame tra i due. A tal proposito, il cantante sempre su Nuovo, ha dichiarato: “No, mia moglie la conosce, siamo tutti affezionata a lei” e poi aggiunge “Lei è la donna più bella del mondo e glielo dico ogni giorno” riferendosi alla moglie.

Insomma sembrerebbe non ci siano intoppi di gelosia al fine di vedere i due cantanti duettare sul palco. Chissà se alla fine Riccardo Fogli cederà alla proposta della Valentino.