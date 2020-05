Da Noi A Ruota Libera, Gigi D’Alessio da Francesca Fialdini non parla della ex Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è stato ospite di Francesca Fialdini su Rai Uno nella trasmissione Da Noi a Ruota Libera e, in collegamento con lo studio, si è lasciato andare parlando di affetti e di amicizie senza mai citare la sua storica ex moglie Anna Tatangelo. Dopo la rottura ufficiale avvenuta lo scorso 3 marzo 2020, il cantante partenopeo non ha tirato in ballo Lady Tata preferendo quindi la strada del silenzio a quella del gossip.

La notizia è apparsa sul profilo Instagram della Tatangelo per poi essere ripresa dallo stesso cantautore: “Gigi e io non stiamo più insieme da un pò. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.

Gigi D’Alessio, Da noi a ruota libera, fa rumore il silenzio su Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio

“È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Nonostante gli ultimi rumors vogliano che Gigi stia provando a riconquistare Anna ancora una volta, il cantante non ha parlato di lei durante il collegamento a Da Noi a Ruota Libera ma ha invece raccontato un aneddoto su un amico storico.

“Lucio è stato un grande uomo, un grande amico” Gigi

L’interprete di Non mollare mai si è lasciato andare raccontando la sua amicizia con il compianto Lucio Dalla regalando agli spettatori un aneddoto sul loro rapporto: “Venne alla comunione di mia figlia Ilaria, ma sbagliò giorno. Si presentò il venerdì, ma il pasto e la cerimonia erano la domenica”.

“Come dono, fece fare una cosa da un orefice che conosceva… fece lo stesso gesto anche con Pavarotti e Maradona. Poi prese un elicottero e andò alle Tremiti per tornare la domenica, il giorno giusto. Lucio è stato un grande uomo, un grande amico”.