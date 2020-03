I Grande Fratello Vip scossi dall’uscita di Adriana…

20-03-2020, Grande Fratello vip ultime notizie dalla casa del Grande Fratello – Alfonso Signorini in un video spiega le motivazioni per cui Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello. Qualche ora fa, nel primo pomeriggio, Adriana Volpe ha comunicato al GFVIP che sarebbe uscita dal reality show. La conduttrice Adriana Volpe, come già saprete, ieri 19-03-2020 nel tardo pomeriggio in preda ad una crisi a causa di problemi famigliari, è uscita definitivamente dal reality Grande Fratello per raggiungere la sua famiglia.

Grande Fratello news ultim’ora dalla casa del Grande Fratello 2020

Grande Fratello vip ultime notizie dalla Casa del GFVIP 4 – Diverse le reazioni dei Grande Fratello 4: Licia Nunez invita tutti ad abbandonare il GFVIP per rispetto di Adriana. Non è stesso pare il primo finalista Sossio Aruta che chiede se la finale sarà anticipata. Quanto per noi, quanto per i GFVIP, la quarta edizione del reality show GFVIP di Canale5 ha perso la sua vincitrice morale…