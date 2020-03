View this post on Instagram

? ADRIANA VOLPE ABBANDONA LA CASA La showgirl nel pomeriggio si congeda dai compagni e abbandona il gioco I Vip sono ancora fuori ad ascoltare la musica quando Adriana sistemandosi al centro del giardino richiama l’attenzione dei compagni. “Voglio ringraziare tutti perché ognuno di voi in questo viaggio mi ha dato tantissimo” esordisce la showgirl con la voce rotta dall’emozione. I coinquilini capiscono subito che qualcosa turba la showgirl e in silenzio la ascoltano. “Vi volevo salutare uno ad uno perché devo veramente uscire” continua spiegando “ho fatto di tutto per rimanere qui e credere in questo messaggio perché andrà tutto bene ma ho delle cose importanti che devo risolvere”. L’intero gruppo si stringe in un abbraccio che dimostra tutto il sostegno alla showgirl, “siate forti ragazzi, non mollate mai, io non ho mollato credetemi” continua Adriana salutando uno ad uno i compagni d’avventura prima di abbandonare quella che è stata la sua dimora per più di settanta giorni. Antonella tra le lacrime continua a chiedere spiegazioni “cosa è successo? Abbiamo fatto yoga un’ora fa” dice incredula a Denver che prova a tranquillizzarla “cerchiamo di rispettare la sua decisione” dice il modello. L’uscita della showgirl ha parecchio destabilizzato l’intero gruppo soprattutto Fernanda, Patrick Licia e Antonella con cui ha stretto un legame particolare.?? @adrianavolpereal #gfvip #gfvip4