La clamorosa rivelazione di Adriana Volpe al reality Grande Fratello Vip

Si prevedono fuochi d'artificio in casa Mediaset prossimamente. L'inaspettata rivelazione di Adriana Volpe al Grande Fratello ha dell'incredibile. Come certamente saprete, dopo le ultime novità circa la decisione presa dalla Produzione del Grande Fratello sulla finale anticipata, causa coronavirus, la situazione dei concorrenti nella casa è mutabile. I VIPPONI attualmente hanno ripreso le loro attività quotidiane fra liti e duri confronti.

Incredibile rivelazione di Adriana Volpe al pilastro incontrastato del GF VIP Patrick Pugliese

La rivelazione di Adriana a Patrick:”Vieni a Milano…” ha dell’impensabile e creerà scompiglio in casa biscione

Non più tardi ieri pomeriggio, Adriana Volpe e Patrick Pugliese, sono rimasti per parecchio tempo a parlare dopo che è stato comunicato loro, dalla produzione del GF VIP, che potevano contattare le proprie famiglie, Patrick: "Abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta" proprio in quel frangente abbracciata a Ray Puglise, la Volpe rivela quello che non ci saremo aspettati:" Vieni a Milano. Ho un bel programma, si chiama Mattino 5". Chissà come l'avrà presa la bella conduttrice Federica Panicucci.