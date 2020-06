Grande Fratello Vip 4 reunion a casa dell’attore Fabio Testi, la risposta dei GF VIP esclusi dalla rimpatriata e gli inviti mai recapitati ai destinatari

Grande Fratello Vip 4 reunion: da poche settimane alcuni degli ex inquilini della casa più spiata d’Italia di sono rivisti per una “Reuinion” a casa dell’attore Fabio Testi. Le foto della rimpatriata hanno fatto impazzire il web, qualcosa però non andato come doveva. Sin dai primi scatti postati dagli ex inquilini si è notata l’assenza di alcuni degli abitanti della casa, non per volontà propria, ma a quanto sembra per mancanza di invito da parte del noto attore. Vediamo cosa è successo.

Degli inviti mancati se n’è parlato molto, ancora celati i motivi di questo gesto. Gesto che quanto dichiarato dell’attore, sarebbe stato effettuato da Fernanda Lessa. Fra gli inquilini assenti alla rimpatriata troviamo: Antonella Elia, Aristide Malnati, Rita Rusic, Pago, Licia Nunez, Teresanna Pugliese e Antonio Zequila.

Grande Fratello Vip 4 reunion: gli inviti non sono arrivati a tutti

Come già affermato in precedenza gli inquilini della casa più spiata d’Italia, terminata la loro avventura all’interno del reality e compatibilmente con le misure Covid-19 si sono rivisti per trascorrere assieme delle ore in compagnia in relax nella casa veronese dell’attore Fabio Testi. Foto e commenti hanno letteralmente invaso il web.

Grande Fratello Vip 4 reunion

Adriana Volpe, Patrick Pugliese, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Fabio Testi, Sara Soldati, Fernanda Lessa e Teresanna Pugliese, tutti presenti, e gli altri? Non hanno potuto partecipare o bolle qualcosa in pentola? Ecco cosa ne pensano alcuni degli assenti in proposito, rivelato tramite i social ed interviste varie.

La nota showgirl Antonella Elia, che a breve vedremo cimentarsi in un altro reality quello delle tentazioni “Temptation Island” assieme al compagno Pietro Delle Piane, sull’argomento ha dichiarato: “Non me ne frega niente della reunion, mi perdonerete. Noto solo che non è cambiato niente rispetto a quando eravamo nella Casa”.

Aristide Malnati, che all’interno della casa era riuscito ad avere un ottimo rapporto con tutti, stupito dal mancato invito confessa: “Non so, magari il problema erano i posti letto, ma potevo andare anche in giornata! Oppure, visto che Fernanda Lessa ha fatto gli inviti e non ha una buona opinione di me, dato che proprio a Chi aveva detto che nella Casa ero “inutile”, forse è stato voluto. Ma non è un problema, se la rifaranno ci andrò più che volentieri.”.

Reazione diversa per Rita Rusic, la quale non è rimasta molto turbata nell’apprendere di non esser stata invitata e ha dichairato: “Ma sono stata felice del “non invito” perché non mi sarei sentita a mio agio tra di loro, perché le persone con le quali ho legato di più erano tutte fuori tranne una, che ha un piccolo posto nel mio cuore. Del resto, io sono così: scelgo con il cuore le persone alle quali voler bene…” .

Il cantante Pago addirittura cade dalle nuvole ed esordisce: “Hanno fatto una reunion? Non ne sapevo niente. In questo momento mi sto concentrando sulla mia carriera e sulla mia vita personale…”. Decisa e concisa invece la reazione di Licia Nunez: “Non ho ricevuto l’invito perché non facevo parte della ‘gang del bosco’ che si era già creata all’interno della Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila e lo sfogo per il mancato invito

A non prenderla benissimo è stato invece Antonio Zequila. L’ex GF VIP 4, già finito nell’occhio del ciclone dei gossip per il suo farraginoso rapporto con Sossio Aruta. Zequila ha risposto: “La verità è che mi hanno fatto girare le scatole non chiamandomi, perché era a casa di Fabio Testi e ci avrei tenuto a rivederlo.

“Lui, poi, ha detto che gli invitati li ha fatti Fernanda Lessa e allora questo testimonia che Fernanda è ambivalente perché nella casa l’ho pure difesa ma, forse, non lo meritava“.