Francesco Totti e Ilary Blasi chiedono aiuto, il campione disperato lancia appello su Instagram e chiede aiuto a fan e tifosi. Cosa succede?

Francesco Totti è disperato! Il campione, nonché marito di Ilary Blasi ha stupito i follower con una Instagram Story in cui si appella proprio a loro. Cosa è successo?

Da come ha detto, si tratta di qualcosa dalla vitale importanza, visto e considerato che si è detto pronto a tutto pur di recuperare la perdita di cui parla. L’ex calciatore ha addirittura pubblicato un recapito telefonico. Ma di cosa si tratta?

“Ci ho condiviso tutta la mia carriera…”

Francesco Totti, nel suo disperato appello ai follower, scrive:” Ragazzi, ho perso il mio orologio, a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo. So che è quasi impossibile. Ma tentar non nuoce”. Fortunatamente non è successo nulla di grave a Francesco Totti e Ilary Blasi, ma tutti sanno cosa significhi perdere qualcosa dall’alto valore affettivo.

Francesco Totti e Ilary Blasi chiedono aiuto, il campione disperato lancia appello su Instagram e chiede aiuto a dfan e tifosi. Cosa succede?

Come aiutare Francesco Totti

Francesco e Ilary, che da poco si erano goduti una passaggiata tranquilla per la città, adesso sono alla ricerca dell’orologio tanto caro al campione. Nella sua Instagram Story Francesco Totti fornisce una descrizione dettagliata dell’orologio che ha smarrito. “Si tratta di un Daytona in acciaio con quadrante bianco, nel cinturino ha due placchette con la lettera C (Christian e Chanel. Vi ringrazio in anticipo. Vi lascio un recapito 348 888 8940“. Per i fan del calciatore potrebbe essere un’occasione imperdibile in quanto ha concluso dicendo: “verrò io di persona a prenderlo“.