Ultime notizie di Gossip, la quarantena di Francesca Cipriani fa impazzire i fan anche a Pasqua

La Pasqua è alle porte. Continuano le vicissitudini dei Vip in quarantena. Dalle ultime notizie di gossip, Francesca Cipriani, in queste giornate di ristrettezza a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si diletta a intrattenere i suoi fan. “Avete comprato l’uovo di Pasqua? Qual’è il vostro preferito? Scrivetemelo nei commenti e domani metterò like a 3 di voi?“. Con questo post la regina dei reality, nel mirino del gossip di oggi, pubblica sul suo profilo Instagram una foto dove mostra il suo nuovo look. Nota per la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione, Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e opinionista in diverse trasmissione televisive, la Cipri lancia via web il sondaggio per l’uovo di Pasqua ed i suoi fan rispondono in più di mille.

Francesca Cipriani Ultime notizie Vip in quarantena: impazza su Instagram il sondaggio sull’Uovo di Pasqua

Francesca Cipriani, Vip in quarantena, tiene compagnia ai suoi fan attraverso i suoi profili social. La showgirl decide di farlo con il sondaggio sull’Uovo di Pasqua. Tanto l’affetto dimostrato per lei. Dai complimenti per la sua estrema bellezza fisica con un “Sei Bellissima!”, ai complimenti per la sua personalità. “Ciao Francesca bravissima, fatti valere sempre quando chi come Teresanna ti assale, giustificando l’Alberti. Lei pensa di raccogliere punti… COMPLIMENTI TU SEI VERA!!!”

Il sondaggio di Francesca Cipriani ultime notizie: Quale Uovo di Pasqua preferite?

Francesca ha voluto coinvolgere i suoi fan sul web per portare un po’ di serenità e spensieratezza. Sarà difficile la scelta per la Cipriani, vista l’esplosione di risposte. Da “Quello dei Baci Perugina”, “sei stupenda, io ho comprato quello della Ferrero Rocher” e ancora “Cioccolato al latte” e poi “Cioccolato bianco”. Insomma chi più ne ha più ne metta! Anche in questa occasione la dolcezza della Cipriani resta indiscussa. E voi quale Uovo di Pasqua preferite?