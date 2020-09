Patrizia De Blankc causa sgomento al Grande Fratello Vip

Patrizia De Blanck compie un gesto estremo e Barbara d’Urso: “E’ fuori di testa”

Grande Fratello ultime notizie. Patrizia De Blanck sconvolge e sconcerta.Mentre andava in onda normalmente la pagina di gossip e dedicata al Grande Fratello Vip su Pomeriggio 5, le immagini prese dalla diretta nella casa più spiata d’Italia ha inquadrato Patrizia De Blanck mentre cambiava l’abito: e Barbara d’Urso ha fermato tutto esclamando: “Non è colpa nostra… La contessa è fuori di testa”.

Terminata la pubblicità la conduttrice ha spiegato quello che è successo: “La contessa si è de***ata completamente. Noi non c’entriamo niente. Voglio perorare la causa del regista del GF Vip”. Gli ospiti di Pomeriggio Cinque sono scoppiati a ridere mettendosi le mani nei capelli e i commenti si sono sprecati, mentre Barbara d’Urso spiegava che lei non c’entrava nulla con quell’inquadratura

Grande Fratello ultime notizie, Zequila commenta Patrizia De Blanck: “La contessa scalza”

Patrizia De Blanck causa sgomento al Grande Fratello Vip

Grande Fratello ultime notizie. Gli ospiti di Barbara d’Urso hanno riso vedendo la contessa De Blanck come natura crea e Antonio Zequila ha esclamato: “La contessa scalza”. A fargli eco Patrizia Rossetti: “Avrà pensato di essere come a casa sua. L’avranno chiamata in confessionale, ora”.

La contessa De Blanck dalla casa del Grande Fratello Vip 5: “Barbara Alberti è un mostro”

Grande Fratello ultime notizie. La contessa ha sconvolto l’equilibrio della casa del Grande Fratello Vip diverse volte, definendo anche come un “mostro “Barbara Alberti e minacciando di andarsene dalla casa questa mattina. Tutto molto inquietante, staremo a vedere. Guarda cosa è successo stamattina al Grande Fratello Vip 5.