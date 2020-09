Al GF Vip Adua Del Vesco risciacqua le ossa all’ex fidanzato

Adua Del Vesco contro l’ex fidanzato al Grande Fratello Vip 5

Grande fratello ultima ora. Ieri è andata in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip e già emergono i primi colpi di scena. Protagonista, tra gli altri, Adua Del Vesco, imbarazzata, oltre che contrariata, per la presenza di Massimiliano Morra.

Egli infatti ebbe una relazione con l’attrice, conclusasi in malo modo. Dentro la casa si riaprono ferite che evidentemente non si erano ancora rimarginate. Infatti Adua si sfoga con Matilde Brandi.

Grande fratello ultima ora, Adua Del Vesco: “Per me è stato un trauma…“

Al GF Vip Adua Del Vesco risciacqua le ossa a Massimiliano Morra

Grande fratello ultima ora. Adua e Matilde parlavano su come organizzare le pulizie di casa, soprattutto in relazione ai rischi legati alla pandemia da covid. Ma il discorso si sposta sulla presenza inaspettata del suo ex: “Per me è stato un trauma, perché io ho visto voi e non pensavo ci fosse lui. Voi lo sapevate?”

Adua si lascia andare: “È stata una storia importante… è una persona molto egocentrica e narcisista“

Grande fratello ultima ora. Adua si lascia andare alle confidenze: “È stata una storia importante e abbiamo vissuto le stesse cose e le esperienze negative. Mi sono sentita tanto tradita, lui è una persona molto egocentrica e narcisista al massimo, pensa solo a se stesso! Gli raccontavo una cosa della mia vita e lui mentre parlavo si guardava allo specchio”.

Il Grande Fratello Vip 5 è solo agli inizi, sicuramente Adua Del Vesco e l’ex fidanzato, l’attore napoletano Massimiliano Morra, vivranno ancora le stesse esperienze e saranno destinati a confrontarsi ancora.