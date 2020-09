Elisabetta Gregoraci, durante la tanto attesa prima puntata, lascia il Grande Fratello Vip! Cosa l’ha portata a questa improvvisa decisione?

Ieri, lunedì 14 settembre, è andata in onda la prima puntata del reality di Alfonso Signorini, ma già da subito qualcosa va storto. Elisabetta Gregoraci non ha varcato la soglia della porta rossa, lascia quindi il Grande Fratello Vip?

La showgirl fu una delle prime celebities a dare conferma della propria partecipazione allo show. Tuttavia il pubblico che tanto la aspettava, non ha potuto vederla tra i concorrenti, almeno per adesso. Come mai l’ex di Flavio Briatore ha dato forfait all’ultimo minuto? Ecco le dichiarazioni di Pupo e Alfonso Signorini a riguardo.

I possibili motivi del ripensamento

Se Elisabetta Gregoraci ha deciso di dire no al Grande Fratello Vip così repentinamente, potrebbe esserci dietro qualcosa di serio. Tuttavia i motivi sono ancora poco chiari. Potrebbe essere legato ai casi di positività al Coronavirus di cui correva voce? Inoltre, molti sono a conoscenza dell’influenza che l’ex marito ha ancora sulla showgirl nonostante il divorzio. Flavio Briatore, infatti, durante una meno recente intervista, dichiarò di non essere per nulla d’accordo riguardo alla partecipazione dell’ex moglie al reality. Ma si tratta solo di supposizioni, sentiamo cosa hanno da dire Alfonso Signorini e Pupo.

Elisabetta Gregoraci dice no al Grande Fratello Vip, qual è laverità?

La Gregoraci parteciperà al GfVip?

Il primo a dire la sua sulla questione è stato l’opinionista Pupo (affiancato da Antonella Elia), il quale ha dichiarato che stava aspettando il GFVIP 5 solo per la showgirl. Purtroppo è stato deluso. Da parte di Elisabetta Gregoraci (che recentente ha fatto numerose dichiarazioni a Verissimo) non c’è ancora nessuna dichiarazione sul suo inaspettato no al Grande Fratello Vip. Ma Alfonso Signorini afferma che anche lei presto farà parte del cast, dopo il superamento di un improvviso problema in famiglia. I fan la aspettano!