Grande Fratello Vip andrà in onda! Anticipazioni e aggiornamenti Alfonso Signorini in diretta da Milano. Ultime notizie dal GF VIP per la puntata di mercoledì 11 marzo 2020

Grande Fratello notizie ultim’ora – Anticipazioni, aggiornamenti e le ultime novità – Mediaset causa la pandemia da coronavirus Covid-19 sta adeguando i palinsesti. Questi gli aggiornamenti dei programmi televisivi o programmi tv già sospesi. Per quando riguarda la sedicesima puntata in diretta di mercoledì 11 marzo il Grande Fratello Vip andrà in onda regolarmente. Dunque è scongiurata la sospensione del reality show.

Le anticipazioni e gli ultimi aggiornamenti del programma televisivo e del cast: queste le ultime novità

Grande Fratello notizie ultim’ora – In merito all’effetto coronavirus Covid-19, Alfonso Signorini, usiamo il condizionale che in questo frangente storico è d’obbligo, dovrebbe condurre il Grande Fratello Vip da Milano. Il direttore di Chi, dovrebbe andare in onda dallo studio di #CR4 La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti. Grande Fratello Vip novità – Il timoniere, Alfonso Signorini, si dovrebbe collegare con i concorrenti partecipanti al reality nella casa e comunicherà loro gli ultimi sviluppi sulla pandemia da Covid-19 coronavirus e i tutte variazioni del caso.

Grande Fratello Vip anticipazioni

Gli ultimi aggiornamenti, Signorini in collegamento da Milano, Pupo e Wanda Nara in onda da Roma

Grande Fratello notizie ultim’ora – Ultime dalla casa del Grande Fratello – Alfonso Signorini condurrà regolarmente il Grande Fratello Vip da Milano. Gli opinionisti del GF VIP 4, Pupo e Wanda Nara andranno in onda dagli studi di Cinecittà.

GF Vip, Alfonso Signorini ha un problema: l’eliminato non sarà intervistato?

Grande Fratello notizie ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello Vip – Nella puntata di domani mercoledì 11 marzo 2020, il direttore di Chi, darà le anticipazioni sul televoto della settimana, i nomi dei nominati di questa settimana sono: Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi, uno di loro abbandonerà definitivamente la casa del Grande Fratello. La novità – Chi uscirà al televoto farà il suo ingresso in studio e causa effetto Covid-19 non ci sarà ad accoglierlo, ma bensì, ci saranno Pupo e Wanda Nara, Alfonso Signorini sarà in collegamento televisivo diretto da Milano.