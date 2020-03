Max Giusti e Marco Mazzocchi a Vieni da me

Marco Mazzocchi e Max Giusti I Gladiatori di Pechino Express ospiti a Vieni da me, puntata di martedì 3 marzo. “Io sono il più competitivo” – racconta Marco. “Lui se perde rosica” – puntualizza Max. “L’ho distrutto nelle prime puntate perché volevo tornare a casa, lui mi ha sopportato” confessa Max Giusti che nelle prime puntate ha sentito fortemente la mancanza dei figli. “Ho capito che era il momento di fare una cosa così, se non ci fosse stato Marco non l’avrei portata a casa. Noi eravamo già amici, ma non sapete l’affetto che c’è tra di noi ora dopo Pechino Express”. La loro amicizia risale alla partecipazione comune in “Quelli che il calcio”.

Max Giusti e Marco Mazzocchi, i Gladiatori di Pechino Express ospiti a Vieni da me. “Qual è la tua parte del corpo più sensuale?” domanda Caterina Balivo a Mazzocchi. “Devo dire che dicono che ho una bella caviglia. Ho dei tatuaggi e posto i piedi: postarmi senza vestiti farebbe aumentare i followers in maniera esponenziale” scherza Marco.

Max ha ammesso che il più grande pregio di Marco è il suo enorme entusiasmo, mentre il suo difetto è l’eccessivo entusiasmo. Il suo compagno di avventura a Pechino confessa che Max ha il dono di riuscire a tenere testa ai suoi alti e bassi, riuscendo così a tenere saldo il team.

Sull’avventura a Pechino 2020, Marco Mazzocchi dichiara: “Secondo me siamo due gladiatori entrambi: io pensavo di essere più gladiatore, ma senza di lui sarei stato una mezza gamba”. E Max Giusti replica: “Siamo finiti a Pechino Express per colpa mia: anni fa ci capitò di andare alla prima edizione, ma non potemmo. Lo scorso anno, dopo aver firmato un contratto con un editore, mi chiesero di andare, ma dissi di nuovo di no. Quest’anno mi hanno chiesto di scegliere un compagno. Con Marco abbiamo una grandissima affinità”. Saranno I gladiatori i vincitori di Pechino 2020?