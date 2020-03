GIULIO GALLERA Regione Lombardia Coronavirus: “Ognuno di noi deve essere un soggetto responsabile”

Coronavirus Ultime notizie – L’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, è intervenuto in esclusiva a Tgcom24 in merito all’emergenza Coronavirus: “Speriamo sia l’ora più buia ma affinché sia questa l’ora più buia non dobbiamo invece assistere a una crescita così imponente dei contagi. È assolutamente necessario che ognuno di noi si assuma la consapevolezza per limitare, contrastare e sconfiggere la diffusione di questo virus”.

Sull’allargamento della zona rossa, Gallera ribadisce: “Dopo 15 giorni la curva sta scendendo e ha avuto una flessione in quell’aria. E questa è una delle buone notizie di questi giorni, vuol dire che l’isolamento e il chiedere alle persone di quell’area di non uscire sta funzionando. Ma tutto questo deve avvenire in tutta la Lombardia. E questo avverrà solo se ognuno di noi capisce che deve essere un soggetto responsabile che evita di infettarsi e di infettare: deve stare a casa e ridurre al minimo ogni tipo di vita sociale”.

Allarme Coronavirus ultime notizie: Regione Lombardia il virus si sta propagando #fermiamoloinsieme

Su Instagram l’assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera ha annunciato: “Le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono inedite e sicuramente molto forti ma assolutamente necessarie per provare a contenere la diffusione di questo virus, che ha una velocità di contagio enorme, e per continuare a garantire cure salvavita a tutti. Giovedì 28 febbraio avevamo 51 pazienti in terapia intensiva, oggi, dopo 9 giorni, sono diventati 359. O si interviene in maniera netta oppure il sistema non sarà in grado di reggere a lungo #fermiamoloinsieme”.