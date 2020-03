Coronavirus flash mob canoro 13 marzo 2020

Tutta l’Italia oggi alle ore 18 unita in un flash mob canoro. “Apriamo la finestra, andiamo sui balconi e urliamo tutti in coro. Oppure mettiamo della musica, facciamoci sentire, perché l’Italia ce la farà“. Questo è il grido di speranza degli italiani contro il mostro invisibile. Da nord a sud, da Roma a Milano, nelle città si sono organizzati diversi flash mob per rimanere uniti contro l’emergenza coronavirus che ci tiene confinati in casa. “Ogni giorno, ore 18. Fatevi sentire, io piango ogni volta che sento questo inno. Troppo fiera di essere italiana, sempre” scrive Chiara Ferragni, pubblicando su Instagram un video, affacciata dalla finestra di casa.

flash mob canoro 13 marzo 2020 Inno di Mameli

L’appello è partito dai social. Un’iniziativa che ricorda il “Forza Wuhan!” con gli abitanti della città cinese che, rinchiusi in casa per il virus, si facevano forza urlando dai balconi. “Alle 18 in punto tutti gli abitanti d’Italia prenderanno il loro strumento e si metteranno a suonare dalla loro finestra… il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratuito! Diffondete più possibile a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire“.

Flash mob Coronavirus – L’obiettivo di questo messaggio è creare un flash mob musicale per farsi sentire e sentirsi, uniti anche ora che stiamo tutti a distanza, riscoprendoci “Fratelli d’Italia”. Sei strofe per dire che SEI UNICA COME IL SUO POPOLO CARA ITALIA!!! Orgogliosi di essere Italiani ed ancora più orgogliosi di poter dimostrare al Mondo Intero che siamo UNICI… Quindi UNIAMOCI ED AMIAMOCI sempre. In questo delicato momento lo faremo da Casa, ricordando che l’UNIONE E l’AMORE che ci contraddistingue, ci farà guarire presto.

Ed è proprio l’Inno di Mameli la canzone che tutti sono stati chiamati a cantare a squarciagola oggi pomeriggio sul balcone o dalla finestra. Un grido di speranza che vuol dire: CE LA FAREMO!