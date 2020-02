I nominati, gli eliminati e l’abbandono dal GF VIP

Caporetto al Grande Fratello Vip!

Grande Fratello Vip 2020 news ultima ora gli eliminati e i nominati di ieri nella 14^ puntata del 25 febbraio 2020 condotta da Alfonso Signorini ieri sera su Canale 5. Grande Fratello, Chi è stato eliminato, e chi è stato nominato. Vediamo le nomination della quattordicesima puntata del GF VIP4. Andiamo a vedere i colpi di scena di ieri sera al Grande Fratello Vip. Abbiamo potuto apprezzare un Alfonso Signorini delicato e che nonstante la patata bollente che aveva nelle mani, ha sottolineato con cura l’episodio (Clizia)decisamente sgradevole e poco consono al reality. Voto 10+

GF VIP NEWS 2020: L’abbandono e la squalificata

GF Vip 2020 eliminati e nominati

Chi è stato nominato al Grande Fratello vip 2020? Il GF Vip4 sta giungendo al termine, sono 24,45. Stasera hai noi, purtroppo, abbiamo assistito all’eliminazione di una pretendente alla finale, Clizia Incorvaia e colpo di scena al Grande Fratello VIP, Andrea Montovoli decide di abbandonare il reality.

La settimana appena trascorsa al Gf Vip4, non è stata molto divertente, anzì, è stata pesantissima. Tanto per non farci mancare nulla, Dulcis in fundo, arriva il Colpo di scena che non ti asperesti mai al GF VIP4: Andrea Montovoli abbandona di sua spontanea volonta. Per lui, è stata fatale questa settimana nefasta.

I nominati della 14^ puntata del GF Vip 2020

Vedi i nominati, o le nomination di questa settimana. a contendersi la permanenza nella casa del grande Fratello vip sono: Fabio Testi, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente! Chi uscirà? Appuntamento a lunedì 2 marzo 2020.