Programmi tv nella fase 2 ecco quali programmi televisivi tornano in onda oggi

Programmi tv – È ufficialmente iniziata oggi la Fase 2 del Governo che vede la riapertura graduale delle varie attività dopo un prolungato lockdown. In contemporanea, dopo il blocco delle precedenti settimane, tornano in onda alcune tra le trasmissioni più amate.

Tra i programmi amati della mattina troviamo Federica Panicucci che torna con il suo Mattino Cinque, programma dedicato all’intrattenimento, che vede tra l’altro anche gli aggiornamenti giornalistici di Francesco Vecchi.

Fase 2 della tv, trasmissioni pomeridiane

I programmi TV che tornano in onda dopo lo stop Covid-19

Per quanto riguarda il pomeriggio tornano in onda due trasmissioni molto amate dagli italiani. La prima vede come protagonista Caterina Balivo con Vieni da Me, mentre sulla rete Mediaset torna il grande classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che ha dovuto fare i conti un grandissimo flop della versione 2.0 ( chiuso con un 9% di share), che ha visto Gemma Galgani e Giovanna Abate impegnate in un esperimento social per innamorarsi.

Programmi tv fascia pre-serale, ecco chi torna dopo lo stand-by

Anche il pre- serale vede dei cambiamenti: torna con una programmazione speciale L’Eredità di Flavio Insinna su Rai Uno, mentre su Canale Cinque troveremo delle puntate inedite, seppur registrate in precedenza prima della pandemia, di Avanti un altro di Paolo Bonolis. La trasmissione era stata messa in stand-by da Mediaset, mandando in onda le repliche, decisione che infuriare l’istrionico conduttore.