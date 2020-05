Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 maggio 2020 a Quarta Repubblica

L’avvio della fase 2 e un’inchiesta sulle mascherine tra requisizioni e difficoltà per l’acquisto. Tra gli ospiti della puntata di Nicola Porro: Stefano Buffagni, Antonio Tajani, Carlo Calenda e Alessia Rotta. Oggi lunedì 4 maggio, in prima serata su Retequattro, il nuovo appuntamento con «Quarta Repubblica».

La puntata di questa sera sarà interamente dedicata all’avvio della Fase 2 per la ripartenza graduale del Paese con un bilancio della prima giornata.

Ospiti di Nicola Porro le Anticipazioni di oggi 4 maggio 2020

Nicola Porro

Nel corso delle tre ore di diretta, particolare attenzione sarà dedicata al funzionamento del sistema di trasporto pubblico, con servizi che documenteranno il ritorno al lavoro di oltre quattro milioni di italiani con le nuove regole di distanziamento sociale obbligatorio sui mezzi pubblici.

Quarta Repubblica, Ospiti di Nicola Porro le Anticipazioni di oggi 4 maggio 2020

Spazio anche all’inchiesta sulle requisizioni di DPI e sulla difficoltà di approvvigionamento di mascherine chirurgiche. Come annunciato dal commissario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, si inizierà a venderle a 50 centesimi l’una. Previsti inoltre approfondimenti sui prestiti alle imprese in difficoltà garantiti dallo Stato e sugli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini promessi dall’Esecutivo.

Ospiti e anticipazioni della puntata di questa sera in tv oggi 4 maggio 2020

Dei temi della serata ne parleranno: il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni (M5S), il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. La deputata Alessia Rotta (Pd). Il leader di Azione Carlo Calenda. Il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” Giuseppe Remuzzi.

A seguire: gli imprenditori Gaetano Thorel, Ceo di Psa Italia. La designer Elisabetta Franchi. Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Il filosofo Stefano Bonaga. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e i giornalisti Michele Brambilla, Riccardo Barenghi e Daniele Capezzone.