Vieni da me riparte oggi lunedì 4 maggio 2020: l’annuncio di Caterina Balivo

«Caterina Balivo» annuncia su Instagram il ritorno in tv con la trasmissione Vieni da me, dopo lo stop forzato. La conduttrice televisiva pubblica un post per annunciare la notizia e comunicare il termine del programma che ha intrattenuto sul web il pubblico durante la quarantena. “Oggi si è conclusa l’esperienza di “My Next Book”. Io e Guido ci teniamo ancora una volta a ringraziarvi di cuore per l’affetto con cui ci avete seguito e supportato in questa nuova avventura. Torneremo presto, promesso!”.

“The Next Book”, è il programma che la Balivo, ha condotto, insieme al marito, durante il lockdown, tramite Instagram. Nel programma, i due, incontravano uno scrittore diverso in ogni puntata, fingendo di non aver letto il libro, ed insieme allo scrittore lo facevano conoscere al pubblico.

Vieni da Me, Caterina Balivo torna in Tv su Rai 1

Caterina Balivo

Il programma ha riscosso moltissimo successo e alla notizia della Balivo i fan hanno commentato: “E’ stato un piacere seguirvi, uno spazio davvero interessante, dedicato al piacere della lettura e della cultura. Complimenti”, “Spero che Next Book possa ritornare presto”.

“Vi aspetto alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 con tanti ospiti”

La parole della Balivo, nel post che annuncia la fine di “The Next Book“, non si fermano ai ringraziamenti ma continuano così: “Intanto da domani pomeriggio ci rivedremo in tv a @vienidamerai. Vi aspetto alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 con tanti ospiti, nuove storie da raccontare e tante emozioni diverse anche se i miei bambini mi dicono che non posso uscire di casa perché “c’è la Polizia che mi ferma”.

Fan in delirio: “Caterina non vedo l’ora di rivederti…”

Oggi 4 maggio 2020 saranno tanti i programmi che ripartiranno, dopo la chiusura dovuta al lockdown, compreso quello condotto da Caterina Balivo. Nell’apprendere la ripresa della trasmissione i fan scrivono: “Caterina non vedo l’ora di rivederti, mi sei mancata tanto in questi giorni, un piccolo passo verso la normalità!“, “Teneri vogliono mamma a casa”, “Stupenda che bello che torni in TV”.