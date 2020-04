Tina Cippolari su Gemma Galgani:”Poveretta! Prenderà un’altra cantonata”.

Tina Cippolari su Gemma Galgani: “Poveretta! Prenderà un’altra cantonata”. Tina Cipollari che all’inizio aveva criticato la versione 2.0 di Uomini e Donne che prevede un corteggiamento telematico, ha rivelato, al noto settimanale Nuovo, di essere rimasta piacevolmente sorpresa dal nuovo metodo di corteggiamento, dichiara infatti: “Personalmente a me solo le parole non basterebbero perché ho bisogno di vedere chi ho di fronte e sentire un contatto umano. Ero disorientata, poi invece sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo nuovo meccanismo…Vedo tutto ciò che succede e lo commento in tempo reale”.

Tina non è la sola ad aver avuto qualche perplessità per la nuova versione del programma, ma mentre Tina si è ricreduta, il pubblico che segue da anni il programma si è definito scontento.

Tina Cipollari

Riguarda al corteggiamento del ventiseienne per Gemma esplode…Tina Cipollari

In merito al corteggiatore web di Gemma, il quale sostiene di avere ventisei anni, l’opinionista non si trattiene, e con il suo solito sarcasmo, parlando della sua acerrima nemica, afferma: ““Poveretta, adesso si è convinta di piacere ai ragazzini! Potrebbe essere tutto un bluff come spesso accade nelle chat. Non credo l’abbia messo in conto. Credo che prenderà un’altra bella cantonata!”.