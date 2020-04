Ballando con le Stelle 2020 quando inizia? Nel frattempo, ballerini, maestri e giuria si mantengono tutti in forma con regole di alimentazione e attendono fiduciosi

Carolyn Smith dimagrita, regime dietetico in atto e sembra tenere alimentazione e nutrizione, sotto controllo, o regime alimentare controllato, per perdere peso. L’astinenza delle ipo-calorie è iniziata e Carolyn Smith su Facebook scrive: “Zero!!! … da oggi tutti a dieta …” queste le parole della coreografa. Nel frattempo Milly Carlucci ci prova, ma Ballando con le Stelle 2020 è a rischio Covid-19, secondo mamma Rai.

Milly Carlucci: “Ne stiamo parlando con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta” La coreografa britannica volto noto di “Ballando con le stelle” a Pasquetta stupisce tutti e pubblica su Instagram un post dove si mostra con la sua “silhouette” ritrovata. Carolyn Smith posta una sua foto con un look “Total Green” per dare gli auguri di Buona Pasquetta. La Smith ha combattuto e sta combattendo una lunga guerra contro il cancro durante la quarantena, ma si mostra in tutta la sua solarità.

Molti i commenti d’affetto per lei “Ciao Bentornata, felice di vedere che stai meglio sei una combattente….un abbraccio grande …ciao Cristina!”, “Brava Verde Speranza!!!!! che sia per tutti!!!!”

Carolyn Smith dimagrita, perde peso con la dietologa dei VIP

Carolyn Smith dimagrita in Total Green

Per gli auguri di “Buona Pasquetta” la coreografa sceglie un look casalingo, come lo definisce lei , “Total Green” posta infatti una foto in tuta color “verde speranza”, e scrive sotto “Buona Pasquetta a tutti! Vi piace il mio look total green?” La “Combattente” cosi la chiamano molti dei suoi fin per la grinta che mette nella sua lotta contro con il cancro, non si smentisce mai e inonda la bacheca di Instagram di solarità, speranza, vivacità e di tutte quelle emozione che rendono la giornata meno pesante.

Carolyn Smith dimagrita di 9 Kg: “Per imparare a mangiare bene, in modo da preservare la salute. Ho tagliato quasi tutti gli zuccheri”

Carolyn Smith dimagrita, dichiara: “Mi sono affidata a Sara Farnetti. Per imparare a mangiare bene, in modo da preservare la salute. Ho tagliato quasi tutti gli zuccheri, che mi fanno male, e ho perso 9 kili”. La combattente che si rivolge al suo tumore chiamandolo “intruso” ha dimostrato anche in questa battaglia la sua grinta e continua a condividere con noi i suoi traguardi. Forza Carolyn!