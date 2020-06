Il cantante Mascherato 2021: Milly Carlucci cambia la giuria?

Il Cantante Mascherato, nuovo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è stato una vera e propria rivelazione con il suo boom di ascolti. Andato in onda nel Gennaio 2020, ha superato ogni aspettativa in fatto di ascolti. Pertanto, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che la Rai abbia già messo in cantiere una seconda edizione del format importato dagli Stati Uniti. Ecco quando andrà in onda e cosa cambierà?

Il cantante Mascherato 2021 di Milly Carlucci: anticipazioni nuova edizione

La nuova edizione nel 2021 con più puntate

Il Cantante Mascherato ha divertito i telespettatori per tutte le 4 puntate, tutte in prima serata ogni venerdì. Il vincitore della prima edizione è stato Teo Mammucari con la maschera del coniglio. Visto il successo dello show di Milly Carlucci, la produzione pare che stia pensando di aumentare le puntate della seconda edizione portandole a sei o otto. Tutto dovrebbe essere pronto entro i primi mesi del 2021e per la conduzione è riconfermata la padrona di casa di Ballando Con Le Stelle, anch’esso in lavorazione per andare in onda questo autunno.

Concorrenti e giuria

Gli autori stanno già cominciando a pensare ai nuovi possibili concorrenti, che nel format prendono il nome di maschere. Tuttavia, non emerge ancora nessun nome, nonostante la conduttrice dello show di Rai 1, durante un’intervista a Vieni Da Me, abbia fatto una battuta a Marco Baldini. I giudici della prima edizione de Il Cantante Mascherato sono stati: Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto e Flavio Insinna. Saranno riconfermati o si assisterà anche ad un cambio di giuria? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.