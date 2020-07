Alessandra Tripoli si racconta durante la gravidanza e la quarantena: pronta per tornare a Ballando Con Le Stelle 2021

Ballando Con Le Stelle è quasi pronto per andare in onda questo autunno, ma Alessandra Tripoli non potrà prenderne parte per la via della gravidanza e del suo soggiorno a Hong Kong, dove insegna danza insieme al conpagno. La ballerina, intervistata da DiPiù, ha raccontato la su gravidanza, il periodo della quarantena e ella sua prossima partecipazione al talent di Milly Carlucci.

Il sogno di diventare mamma e la quarantena

“Provavamo ad avere un figlio da circa un anno”, racconta Alessandra Tripoli. “ma a causa del mio ovaio policistico avevo difficoltà a concepire, perché il mio ciclo era irregolare“. Poi finalmente si avvera il suo sogno, la maestra di Ballando Con Le Stelle tra sei mesi diventerà mamma. Il piccolo si chiamerà Liam e nascerà in Cina, dove la ballerina è il marito sono stati costretti a trascorrere la spaventosa quarantena. A proposito, Alessandra racconta: “mille paure. Non tanto per noi, che siamo stati ligi nel rispettarla, quanto per le nostre rispettive famiglie, che sono in Sicilia“.

Pronta per Ballando Con Le Stelle 2021

Alessandra Tripoli per ovvi motivi quest’anno non potrà partecipare alla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle (su cui continuano ad essere confermati nuovi concorrenti). Ma dopo il parto si è subito detta pronta a tornare più forte di prima. “Partorirò qui, al Queen Mary Hospital. Ma ho già detto a Milly che ci sarò nell’edizione di marzo 2021″. Queste le parole della ballerina dopo aver fatto la grande sorpresa al compagno Luca Urso.