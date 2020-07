Alex Zanardi notizie: continuano a filtrare indiscrezioni sull’ex pilota di Formula 1 e campione para-limpico dell’hand-bike

Roma 21-07-2020, Alex Zanardi notizie: Come noto, l’atleta dal 19 giugno è ricoverato in gravissime condizioni presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Giovedì scorso, l’ultimo bollettino spiegava che i medici dell’ospedale di Siena hanno avviato “la progressiva riduzione della sedo-analgesia”.

Ultime notizie: Alex Zanardi si è svegliato dopo l’incidente dello scorso 19 giugno 2020

Alex Zanardi notizie: il pilota era stato trasportato in una clinica estera con il comunicato ufficiale dell’Ospedale di Siena. Le dichiarazioni dei medici: “La stabilità di tutti i parametri ha permesso questa scelta, con il trasferimento in una struttura all’avanguardia per la necessaria neuro-riabilitazione”. Dopo l’incidente dello scorso 19 giugno, i medici hanno voluto sottoporre Zanardi a terapia intensiva con tre interventi.

Lo spavento, a poco a poco, ha lasciato spazio alla voglia di continuare a vivere !Il pilota Zanardi ha aperto gli occhi, questo giorno rappresenta l’inizio di una nuova vita.

Zanardi: Il dottor Giovaninni “a totale disposizione”

Alex Zanardi notizie: il direttore generale della struttura, il dottor Giovaninni, aveva affermato in questi giorni parlando del pilota: “Noi restiamo a totale disposizione di questa persona davvero straordinaria e della sua famiglia per le fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico”.

Come riportato dal dottor Giovaninni: “Da oggi inizia un nuovo percorso fatto di coraggio e forza. Mando un abbraccio ad Alex e alla famiglia”. Auguri Alex!