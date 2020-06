Alessandra Mussolini rompere il silenzio su «Ballando con le Stelle 2020» e il Grande Fratello Vip 5, finalmente la verità sulla sua scelta

Alessandra Mussolini è stata al centro di una contesa tra Rai e Mediaset riguardo alla partecipazione agli show delle rispettive reti televisive. Tutti ricordano che Alfonso Signorini corteggió la parlamentare, invitandola alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma allo stesso tempo si fece avanti Milly Carlucci, che la voleva a «Ballando con le Stelle 2020».

Tuttavia, visto che gli show partiranno entrambi in autunno, Alessandra Mussolini ha dovuto scegliere. Ecco la decisione della leader di Forza Italia.

Alessandra Mussolini rinuncia al Grande Fratello Vip 5

«Ballando con le Stelle 2020» è stata la scelta definitiva di Alessandra Mussolini. Lo ha comunicato lei stessa durante un’intervista per Libero, durante la quale ha detto no a Grande Fratello Vip, motivando così la sua decisione: “ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura“.

La parlamentare quindi è pronta a darsi alle danze. Proprio a proposito del talent show di Milly Carlucci ha dichiarato: “Ballando? Sarò imprevedibile, potrà succedere di tutto”.

«Ballando con le Stelle 2020»: le news sul cast

Ad oggi, le news sul format di Rai 1 sono ancora poche. Riguardo alla data di inizio si vocifera che essa sarà a settembre. Per quanto riguarda il cast, insieme ad Alessandra Mussolini, i concorrenti di «Ballando con le Stelle 2020» dovrebbero essere: Costantino Della Gherardesca, che lo ha annunciato sui social. Daniele Scardina, Gilles Rocca, l’artista Holaf, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri, Tullio Solenghi, Elisa Isoardi e Barbara Bouchet.

Per ulteriori news non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.