Notizie Gossip, Coronavirus, Vittorio Sgarbi attacca e tagga i VIP: Jovanotti e Fiorello

Gossip – Coronavirus, Vittorio Sgarbi spettegola e attacca i personaggi famosi V.I.P Jovanotti e Fiorello. senza peli sulla lingua. Il critico d’arte si scaglia contro i personaggi famosi. Notizie Gossip, Vittorio Sgarbi attacca i vip: “Per i ricchi stare a casa è comodissimo, è come una vacanza. Quelli che fanno gli appelli su come sia bello stare a casa sono come minimo miliardari perché non vedo un poveraccio dire ‘sono felice’, lo fa perché è costretto”.

“Jovanotti e Fiorello sono ipocriti”

Notizie Gossip – Nell’intervista rilasciata a Chi nel numero di oggi mercoledì 18 marzo Vittorio Sgarbi dice: “Se sono costretto a stare a casa non faccio il fenomeno come Jovanotti e Fiorello che sono ipocriti, perché stare a casa è un disagio, a meno che tu non sia un miliardario che fa i concertini: chi vive del proprio mestiere ha un problema, come chi lavora nei ristoranti, nei bar e cioè deve decidere se sia meglio morire di fame o di coronavirus. Quindi è ridicolo che un miliardario dica a un poveraccio ‘Stai a casa’, perché non gli è consentito lavorare”.