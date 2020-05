View this post on Instagram

Volevo condividere con voi un occasione importante che mi si è presentata, partecipare ad #amicispeciali, un programma “diverso” come il periodo che stiamo vivendo ora, dove lo scopo è solo quello di fare del bene, cercando di intrattenere il pubblico da casa e fare della beneficenza. Questo per me, sarà un banco di prova unico e darò tutto me stesso per esserne all’altezza e per far sì che resti un momento speciale da ricordare. Non vedo l’ora di iniziare e di stare in vostra compagnia. ?? @amiciufficiale Ph. @brunellaiorio #protezionecivile #amici