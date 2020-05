Chi è Umberto Gaudino di Amici Speciali?

Amici Speciali – lo spin-off del celebre talent show di Canale 5 sta facendo il conto alla rovescia per andare in onda. Stando alle ultime novità, il cast dello show è pronto ad accogliere una stella emergente della danza: Umberto Gaudino.

Scopriamo chi è Umberto Gaudino, è un ballerino campano età (30 anni) che ha dimostrato in tantissime occasioni la sua passione innata per il ballo, che l’ha portato ad ottenere risultati eccezionali sin da bambino.

La carriera brillante del giovane Umberto

Anici Speciali – Umberto Gaudino ballerino

Gaudino si avvicina al mondo della danza a livello agonistico all’età di 5 anni, ciò significa che il suo percorso come ballerino debba essere iniziato molto prima. La vittoria dei suoi numerosi concorsi gli diede la possibilità, a soli 15 anni, di far parte della Nazionale Italiana per le stagioni 2004, 2005, 2008.

I principali successi

Tra i suoi principali successi va annoverata la finale del campionato mondiale ed europeo nel 2008. L’anno successivo 2009 conquista il primo posto al campionato italiano (Categoria 19/34 anni, classe A1) e arriva finalista al Campionato italiano nel 2011. Nello stesso anno, Umberto Gaudino ha sostenuto gare in America, Cina, Francia, Serbia e Spagna e dirige la sezione di danza in una scuola di ballo nella sua città natale, chiamata “Non solo danza”.

L’esordio di Umberto Gaudino a Ballando con le Stelle

Il giovane Umberto, a soli 16 anni, approda in televisione come maestro di Ballando con le Stelle nel 2007. In coppia con l’attrice coetanea Martina Pinto, Umberto Gaudino si classifica al quarto posto, ma ciò che fece più scalpore, durante la stagione del talent, fu il mistero che tra i due ci fosse del tenero.

Dopo un periodo di pausa televisiva, Milly Carlucci riconferma Umberto Gaudino per una nuova edizione di Ballando con le Stelle, mettendolo in coppia con l’attrice Sara Santostasi, questa volta scalando le vette della classifica e posizionandosi al secondo posto.

Nel 2019 è concorrente di Amici

Nel 2019 è concorrente di Amici, ma esce dal programma nella settima puntata, classificandosi alla sesta posizione. Durante la puntata finale di Amici, Umberto entra a far parte del cast dei ballerini professionisti, come offertogli da Maria De Filippi. Quest’anno Gaudino è pronto a diventare concorrente di Amici Speciali, su Canale 5.

La vita privata e la fidanzata di Umberto Gaudino

La vita privata Umberto Gaudino, ama condividere la sua passione per la danza principalmente con la sua partner di ballo, la ballerina danese Luoise Heise e con il suo pubblico sui social. Il ballerino, infatti, è seguito su Instagram da oltre 370 mila follower. I suoi follower, per lo più femminili, non negano di invidiare la giovane fidanzata di Umberto Gaudino, quando la coppia pubblica le loro foto insieme.

I fan apprezzano l’umiltà e la tenerezza del ballerino

Ma ciò che è più rilevante è il calore con cui i fan lo sostengono come ballerino e la tenerezza con cui apprezzano la sua umiltà. A tal proposito è notevole la frase postata da Umberto stesso sotto una sua foto in bianco e nero che lo ritrae nell’atto di “volare” mentre fa un passo di danza: “Per ispirare le persone non mostreremo i tuoi super poteri, mostrargli i suoi”.