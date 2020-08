Il conduttore di casa Rai, Amadeus, sta vivendo un’estate 2020 all’insegna dei preparativi per la prossima stagione televisiva de I Soliti Ignoti – il ritorno

Amadeus I Soliti Ignoti – il ritorno. Il conduttore di casa Rai lavora a tambur battente in quest’estate 2020, un’estate per lui all’insegna del lavoro. Il conduttore, infatti, si divide fra i preparativi per “I soliti Ignoti” quiz televisivo che ha riscosso un enorme successo, anche con le repliche andate in onda durante il lockdown.

Il quiz tornerà in Tv dal prossimo settembre con la nuova edizione “I Soliti Ignoti – il ritorno” sempre in prima serata su Rai 1.

Amadeus: Sanremo 2021 slitta di un mese

Festival della Canzone Italiana 71 edizione. Il consueto appuntamento con il Festival di Sanremo per quest’anno sarà ritardato. A causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese e tutto il mondo, infatti, il Festival di Sanremo non si terrà come sempre a Febbraio ma a Marzo al fine, si spera, di essere definitivamente usciti dalla Pandemia.

Ciò che invece resterà alla normale programmazione sarà “AmaSanremo”, in onda dal 29 ottobre al 26 novembre più la finale programmata per il 17 dicembre. Sei gli artisti che usciranno da questo format per contendersi il titolo e gareggiare nella sezione giovani del Festival della Canzone Italiana.