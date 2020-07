È Sempre Mezzogiorno! Il nuovo show di Rai 1 che sostituirà La Prova Del Cuoco e segnerà il ritorno in TV di Antonella Clerici.

Dopo la chiusura del programma dal successo ventennale La Prova Del Cuoco, il pubblico del daytime di Rai 1 potrà consolarsi con È Sempre Mezzogiorno, il nuovo show della prima rete che oltre dare una bella rinnovata al palinsesto Rai, segnerà il ritorno di Antonella Clerici. Ecco quando andrà in onda e tutto quello che c’è da sapere sul nuovissimo talk show.

La messa in onda

Lo show inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi La Casa Nel Bosco e avrebbe dovuto svolgersi presso l’abitazione di Antonella Clerici sita nel bosco di Arcata Scrivia. Ma i costi di produzione non consentirono la mobilitazione della troupe televisiva al di fuori di uno studio, quindi il talk show si trasformò in La Casa A Mezzogiorno. Tuttavia, altre vicissitudini legate alla casa di produzione portarono alla modifica anche di questo nome in quello definitivo: È Sempre Mezzogiorno, che andrà in onda dal 7 settembre dalle 12:00 alle 13:30 su Rai 1. Ma di cosa si tratta precisamente?

Un mix di cucina, attualità e natura

Dalla presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021 si apprende la descrizione dello show: È sempre mezzogiorno è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, tra cui diversi vip. Si giocherà con il pubblico da casa e per la prima volta si ‘porterà’ la natura in studio, grazie ad uno stile contemporaneo dal grande impatto visivo“. La caratteristica principale del talk show sarà il ledwall che metterà in contatto la conduttrice sia con il pubblico che con il suo bosco. Inoltre mostrerà “le immagini più suggestive, curiose e poetiche della vita nel bosco che circonda la tenuta di campagna di Antonella“. Il pubblico non vede l’ora! Un’altra bella notizia è che la conduttrice è stata anche confermata per The Voice Senior.