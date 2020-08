Imminente l’inizio del Grande Fratello Vip, vediamo la data di inizio, le news e le novità sul cast del GF VIP 5

Ultime Grande Fratello Vip 5: l’inizio, la data, le news e le ultimissime novità sul cast del GF VIP 5. Dunque sembra essere tutto pronto per l’inizio della prossima stagione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, confermati Pupo e Antonella Elia come opinionisti, mentre ancora non sono stati svelati i nomi di tutti i concorrenti che entreranno nel grande meccanismo del GF.

Tuttavia Signorini e la produzione del Grande Fratello si sono dati da fare per regalare al pubblico un grande reality show. L’inizio del GF VIP è previsto per settembre prossimo, la data di quando inizia è il 14 settembre 2020 e nel cast, molto probabilmente ritroveremo un ex tronista del dating di Maria De Filippi.

Ultime Grande Fratello Vip 5: inizio, data, news e novità sul cast

Ultime Grande Fratello Vip 5

Ultime Grande Fratello Vip 5: Alberto Dandolo sulla sua rubrica di pillole di gossip sul settimanale appena citato dichiara: “Pare che il prestante Luca abbia puntato al GF Vip e che stia facendo fuoco e fiamme per entrare nel cast del reality. Ce la farà?”. Non è certo una novità trovare un ex tronista all’interno della casa più spiata d’Italia ricordiamo anche la partecipazione di Andrea Damante.

Grande Fratello Vip nomi concorrenti della quinta edizione