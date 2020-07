Iva Zanicchi, ospite di “Io e Te”, si concede un duro sfogo riguardo al Festival di Sanremo, da cui e stata esclusa per diverse volte

Iva Zanicchi oggi è stata l’ospite di punta di Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco, durante la puntata la Zanicchi ha rotto il silenzio sul rapporto che ha ultimamente con il Festival Di Sanremo. La cantante infatti è stata scartata per diverse volte dal festival con la stessa canzone. Come mai? Forse per un ideale politico divergente.

“A Sanremo non ci voglio più venire!”

Iva Zanicchi, dopo aver vinto per due volte il Festival Di Sanremo, c’è rimasta molto male per non essere stata più invitata. Non solo, per due volte di fila si è vista rifiutare la stessa canzone. Nel salotto di Io e Te ha espresso tutto il suo rammarico e così la cantante prende una decisione: “State tranquilli! Io a Sanremo non ci voglio più venire!”.

La dichiarazione su Amadeus

Pierluigi Diaco ha chiesto a Iva Zanicchi (che ha attraversato un brutto periodo durante il lockdown) cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto la proposta di Amadeus. Sull’attuale direttore artistico già impegnato nella produzione del nuovo festival, la Zanicchi riserva una stima. Questa è stata la risposta della cantante: “Lui è una persona molto carina, ma no, non ho il brano […] Prendete pure tutte le sgallettate che volete, la mia voce non la sentirete più a Sanremo“.