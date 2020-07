All Together Now, J-AX e Michelle Hunziker tornano su Canale 5 l’annuncio del ritorno sul piccolo schermo con le misure Anti Covid-19

All Together Now una trasmissione che piace molto al pubblico italiano! Queste le parole della conduttrice del fortunato programma di casa Mediaset sulla trasmissione. Stasera andrà in onda una puntata speciale della trasmissione che vede al comando la Hunziker assieme a J-Ax. La conduttrice svizzera sull’argomento ha rilasciato una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni.

Michelle Hunziker e l’annuncio Anti Covid-19 a All Together Now

Durante l’intervista succitata la conduttrice svizzera ha confessato: “A Settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione, che andrà in onda probabilmente in Autunno su Canale 5…” Parole queste che non lasciano margine di errore, la terza edizione di All Together Now si farà. Continuando l’intervista la Hunziker ha annunciato l’inizio delle registrazioni previsto a Settembre sempre rispettando le norme governative Anti Covid-19.

“Io e J-Ax torneremo in totale sicurezza…”

Michelle Hunziker circa le misure di sicurezza anti-covid 19 e delle registrazioni ha dichiarato: “Faremo tutto quello che serve per rispettare le norme di sicurezza. Vedremo se mettere dei pannelli di plexiglas tra i giudici del muro. Io e J-Ax torneremo in totale sicurezza…“. La conduttrice ha anche annunciato che quest’estate sarà impegnata per la tv tedesca confessando:”Quest’anno ero tentata di non far niente…ma non è il momento di dire no e quando c’è del lavoro va apprezzato“.