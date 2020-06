I valori del secondo anno

Tre si sa è il numero perfetto, ma sarà vero? La presentatrice conferma, a fine puntata i valori riscontrati sono stati molto elevati. Il successo è garantito se conduce Mara Venier che si appresta a condurre la terza (e ultima per sua volontà) stagione di “Domenica In“!

I valori del secondo anno sono eccezionali. L’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda il 28 giugno, ha fatto il botto, anche se su questo non avevamo dubbi. Ciò che ha sorpreso sono state la parole di Mara durante il corso del programma!

Mara Venier Domenica In

Parliamo di dari e cifre concrete, Domenica In, ha sfondato il muro dei 3 milioni di telespettatori per il 22,3% di share nella prima parte e ha totalizzato il 23% con 2 milioni 682 mila spettatori nella seconda.

Un successo clamoroso per Mara Venier

Un successo clamoroso per Domenica In e per la Venier considerando che si tratta del mese di giugno e in particolar modo di una domenica d’estate in cui in molti avrebbero potuto andare al mare!Sarà proprio per questo che la Venier ha salutato levandosi un sassolino dalla scarpa: