«Affari Tuoi» il gioco televisivo italiano torna in onda su Rai1 il noto “gioco dei pacchi” che vi partecipa un rappresentante per ogni regione italiana, che aveva chiuso battenti quattro anni fa, a causa degli ascolti, ritorna in televisione

Dopo la chiusura del programma portato alla ribalta da Paolo Bonolis, la RAI annuncia che «Affari Tuoi» torna in Tv per un’edizione speciale. Al timone del programma nel corso delle sue edizioni abbiamo visto avvicendarsi dopo Paolo Bonolis (2003-2005), Enzo Ghinazzi in arte, Pupo (2005-2006), Antonella Clerici (2006), Flavio Insinna (2006-2008), Max Giusti (2008-2013) e nuovamente Flavio Insinna (2013-2017).

A distanza di quattro anni arriva la notizia del ritorno su Rai1 de il gioco dei pacchi, ritorno che avverrà con tre puntate natalizie. Ancora non si conoscono le date precise e i dettagli, ma ciò che cattura di più l’attenzione dei telespettatori cade sulla figura del conduttore del gioco televisivo italiano.

Affari Tuoi – Rai1 Flavio Insinnia corfermato?

Chi sarà dunque il conduttore al timone di questo speciale natalizio di «Affari Tuoi»? Sarà sempre Flavio Insinnia? Confermato il ritorno del gioco dei pacchi in Tv sempre su Rai1 il pubblico scalpita per conoscere il nome del conduttore che sarà al timone del programma televisivo per la special edition 2020. Molte le indiscrezioni che vedono nuovamente al comando Flavio Insinna, rimasto orfano del programma 4 anni fa, ma ancora nulla è stato confermato.

Affari Tuoi 2020

Per saperne di più dovremmo aspettare la metà di luglio quando la Rai renderà noti i palinsesti per la prossima stagione. Se la presenza di Insinnia ad «Affari Tuoi 2020» è ancora tutta da confermare, certa è invece la riconferma nel programma “L’Eredità” con Amadeus.