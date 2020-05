Paolo Bonolis tornerebbe in TV con Laura Freddi – la dichiarazione del conduttore televisivo su Instagram

Laura Freddi e Paolo Bonolis – L'ex showgirl di Non è La Rai torna a fa parlare di sé in seguito ad una diretta Instagram in cui Paolo Bonolis l'ha menzionata. Tutti sanno che i due, oltre ad un buon rapporto lavorativo, hanno anche avuto una relazione sentimentale. Il famoso conduttore, tuttavia, non ha escluso la possibilità di tornare a lavorare con Laura Freddi, dato che entrambi si sono tranquillamente rifatti una vita rimanendo in ottimi rapporti.

“Perché no”, dichiara Paolo Bonolis. “L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no”. Tuttavia, queste parole sembrano essere state recepite dai fan come un possibile ritorno di fiamma tra Bonolis e Laura Freddi. Pertanto, la showgirl è stata intervistata da Novella 2000. Ecco cosa ha dichiarato.

Laura Freddi e le dichiarazioni su Paolo Bonolis: solo stima e affetto ma non può considerarsi amica della moglie Sonia

Paolo Bonolis Laura Freddi insieme in TV?

La showgirl di Non è La Rai ha approfittato dell'intervista per ringraziare Paolo Bonolis. Ma subito dopo si è assicurata di mettere a tacere i rumors sollevati da alcuni follower: "Ecco perchè rilascio poche interviste. Perchè ho sempre paura che le mie parole vengano travisato. Io e Paolo siamo stati assieme, lo sanno tutti. Tra di noi c'è stima e affetto, conosco anche la moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica".

Laura Freddi ha quindi dichiarato che anche lei sarebbe felice di continuare a coltivare il rapporto professionale con Paolo Bonolis. Anche se non nutre la stessa confidenza per Sonia, la moglie di Paolo. È forse successo qualcosa in passato tra le due donne? Perché citare la moglie del conduttore di Ciao Darwin? Questo non è dato saperlo, ma è sicuro che tra i due non c’è niente di più di una stima professionale.

Quando vedremo Paolo Bonolis e Laura Freddi in TV?

Come hanno confermato sia Laura che Paolo, i due sarebbero felici di tornare insieme in un programma televisivo. Ma niente è stato ancora pensato. Si tratta solo di ipotesi, quindi non è dato sapere se andranno in porto oppure no. Infatti, come spiega la showgirl: "Sicuramente ci lavorerei. Me l'ha detto lui stesso: Se capitassero le circostanze e avesse un senso. Ovviamente non è facile come dirlo".

Laura Freddi spaventata per Coronavirus

Laura Freddi, durante la stessa intervista ha anche parlato del suo rapporto con il Coronavirus. Come tutti sanno, questo periodo è stato particolarmente duro per gli artisti. Anche Laura ha voluto condividere con i lettori i suoi trascorsi durante la quarantena: "Ero spaventata, tutto quel silenzio mi sembrava irreale e inquietante, piangevo. Non nascondo che ho avuto vari attacchi di panico".

Il Covid ha sicuramente diffuso il terrore senza guardare in faccia nessuno. Ma adesso Laura Freddi è pronta a rimettersi in gioco. Quando si potrà rivedere la showgirl in TV? Non resta che attendere le prossime novità.