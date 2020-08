Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 17 al 23 agosto 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 17 agosto al 23 agosto 2020

Ecco l’Oroscopo settimanale Paolo Fox:

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo Paolo Fox dal 17 al 23 agosto 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Confusione e necessità di chiarimenti in amore. Quindi, meglio ponderare le parole e parlate solo se necessario. Problemi burocratici e pratici in arrivo. Pertanto, occhio alle spese!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: Nuovi incontri in vista per i nati sotto il segno del Toro. Potrebbero presentarsi delle responsabilità importanti da affrontare nella famiglia d’origine. Giornate interessanti per il lavoro con possibili proposte buone in arrivo. Da mercoledì la fortuna è dalla vostra parte, quindi cogliete le occasioni!!!!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Animi volubili e amore incerto in questa settimana per i nati sotto il segno dei Gemelli. Bene i nuovi amori. Cambiamenti personali in arrivo. Nuovi progetti in arrivo sotto il piano lavorativo. Fate girare il vostro cv!!!!!!

L’Oroscopo di Paolo Fox 17 al 23 agosto previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: Settimana interessante per iniziare un nuovo rapporto o colmare alcune lacune in quelli esistenti. Nel lavoro accettate dei cambiamenti se proficui economicamente. Ma fate attenzione, questa settimana la fortuna non vi aiuta!!!!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cielo astrale interessante per i sentimenti quello di questa settimana. Nel campo lavorativo potreste trovarvi davanti a delle scelte importanti. Consiglio della settimana: Razionalità!!!!!

Oroscopo settimanale Vergine: Settimana importante per l’amore, le coppie stabili e in cerca di un figlio sono le favorite. Nel lavoro a fine mese è prevista una svolta. Fortunata la giornata del 20!!!

Oroscopo Paolo Fox 17 al 23 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: In questa settimana i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero avere difficoltà nel farsi comprendere e ciò porterà non poche difficoltà. Tante le promesse nel lavoro che però potrebbero restare tali. Buone le stelle del fine settimana!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Scorpione: Un amore estivo potrebbe essere confuso con il grande amore. Fate attenzione. Buono il momento per cercare una nuova occupazione. Domenica cogliete l’ispirazione!!!!!!

Oroscopo settimanale Sagittario: In amore i progetti tardano a realizzarsi, per i single: non disperate l’amore busserà alla vostra porta. Difficoltà in famiglia e sul lavoro questa settimana meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Pazienza!!!!

Oroscopo Paolo Fox 17 al 23 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo settimanale Paolo Fox Capricorno: Il cielo astrale per i nati sotto il segno del Capricorno non promette nulla di buono. Massima attenzione a tutti i legami. Arrivano anche le prime avvisaglie in campo lavorativo: Cambiamenti in vista!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore, le relazioni nate durante il mese, saranno emozionanti, ma poco durevoli. Quindi, se siete in cerca di un nuovo impiego considerate il rischio. La Luna nel segno aiuta a fare le scelte giuste. Attenzione ai soldi!!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Pesci: Cielo astrale interessante per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore, se una storia è arrivata al capolinea non abbiate timore di interromperla anche se non ne avete un’altra parallela. No agli azzardi, Attenzione!!!!!