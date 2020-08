Napoli news: il Lille è di parola, ha promesso al Napoli Gabriel Magalhaes, ora si aspetta di concretizzare in tempi brevi

Mercato Napoli news: l’accordo di massima con De Laurentiis, in merito al giocatore Victor Osimhen, è stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro, per la fumata bianca bisogna attendere la cessione di Kalidou Koulibaly, ancora lontana dall’essere perfezionata.

In queste ore i francesi hanno ribadito l’intenzione di rispettare la parola, ma hanno informato il Napoli di aver rifiutato un’offerta di 20 milioni dall’Everton.

Mercato Napoli news: addio di Koulibaly

Mercato Napoli news: Gabriel Magalhaes e Victor Osimhen

Mercato Napoli news: Le parole, a volte, contano più dei fatti! Il Napoli non teme di perdere il centrale brasiliano classe 1997, molto gradito a Gattuso, sebbene consapevole che che non può fare troppo il prezioso! L’obiettivo al momento è quello di definire l’addio di Koulibaly entro l’inizio di settembre, sebbene l’ipotesi più probabile è la cessione in Premier League.

Il Manchester City cerca un nuovo centrale, nonostante l’arrivo di Nathan Aké, così come il Manchester United, non è da escludere a priori l’ipotesi Paris Saint-Germain, che deve sostituire Thiago Silva. Tre squadre impegnate ancora in Europa, per questo motivo è difficile pensare che arrivino novità concrete prima di fine settimana prossima.

Saranno tutti felici e contenti o qualcuno resterà deluso dal mercato del Napoli?