Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 settembre 2020

Ecco l’Oroscopo settimanale Paolo Fox:

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

L’Oroscopo dal 14 al 20 settembre 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: L’amore torna a splendere per i nati sotto il segno dell’Ariete dopo un’agosto che ha lasciato molto a desiderare. Sarà una settimana questa che vi farà davvero capire se l’amore che state vivendo è duraturo e corrisposto. Discussioni in arrivo sul campo finanziario. Cambiamenti in arrivo, Non perdere le occasioni!!!

Oroscopo Paolo Fox Toro: I “nuovi” incontri saranno messi un po’ alla prova in questa settimana ma non temete tutto andrà per il meglio!!! Giove e Saturno in transito positivo nel vostro cielo astrale vi sosterranno nel campo lavorativo aiutandovi a recuperare alcune situazioni. Coraggio!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli:Venere transita nuovamente nel vostro cielo e sapete cosa significa? Viva l’amore !!!!Questa settimana sarà dedicata proprio agli incontri e conoscenze che in futuro potrebbero rivelarsi come il vero amore!!! Anche il lavoro in questa settimana sarà positivo baciato da Mercurio. Love, Love e ancora Love!!!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 20 Settembre 2020

Oroscopo dal 14 al 20 settembre previsioni per Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo Paolo Fox Cancro: Insoddisfazione in campo amoroso dovuta ad un passato troppo pesante del vostro partner! L’opposizione di Giove porta qualche problemino anche sul lato economico e lavorativo. Dovrete concentrarvi al massimo per avere dei buoni risultati. Sabato sera sarà la serata delle intuizioni. Fidatevi del vostro istinto!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: Venere nel segno porta una ventata d’aria fresca e vi aiuta a dimenticare il passato burrascoso in amore. Domenica sarà la giornata più passionale per i nati sotto il segno del Leone. Sfide in campo lavorativo previste durante la settimana, ma voi adorate le sfide e quindi Non temetele!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’estate sta per finire ma voi vi sentite come all’inizio della primavera. Sentite la necessità di conoscere nuove persone e di vivere nuove emozioni. E Allora? A fermarvi è sempre la vostra innata cautela. Per una volta provate a lanciarvi ed a scoprire cosa succede!!!Coraggio!

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 20 settembre 2020: previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Agosto non è stato un mese proficuo per l’amore. Settembre sembra andare un po’ meglio cercate di vivere a pieno tutte le occasioni che si presenteranno. Cambiamenti possibili in campo lavorativo. Troppi cambiamenti tutti insieme. Non abbiate fretta il tempo è vostro complice!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Dura prova in amore per le coppie nate da poco. Avrete l’occasione di capire realmente come stanno le cose. In campo lavorativo sentite la necessità di un cambiamento, magari di un nuovo ruolo. Non temete, lasciate l’insicurezza a casa e tutto andrà per il meglio!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Finalmente l’amore vi sorride. Dopo aver passato metà anno nel buoi s’intravede una bella luce in amore per voi: una fortissima passione vi attende!Ottime opportunità e novità in campo lavorativo. Non lasciatevele sfuggire!

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 20 settembre 2020 previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Difficoltà in amore dovute anche ai problemi lavorativi che avete lasciato entrare nella vostra vita sentimentale. L’arrivo di Ottobre migliorerà la sfera sentimentale e le nuove storie potranno diventare davvero importanti. Possibili successi in campo lavorativo. Concentrazione!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: C’è un po’ di confusione in tutti i settori: lavorativo, amoroso, famigliare e così via…. Non temete e non vi arrabbiate. Mostrate più sicurezza in campo lavorativo e le cose riprenderanno il normale circolo. Attenzione al campo economico, crisi in arrivo. Occhio alle spese!!!!!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Settimana interessante in ambito amoroso. I nuovi incontri fatti sotto l’ombrellone ed il sol leone di Luglio potrebbero rivelarsi molto più di una semplice passione…Ripresa in campo lavorativo. Venerdì il cielo vi sorride approfittatene!!!