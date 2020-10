Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 05 al 11 ottobre 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 04 al 11 ottobre 2020

Ecco l’Oroscopo settimanale Paolo Fox:

Vediamo l'oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

L’Oroscopo dal 05 al 11 ottobre 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox dal 05 al 11 ottobre 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Settimana all’insegna dell’amore per i nati sotto il segno dell’Ariete grazie a Venere non più in opposizione. Ottime opportunità per i single di fare nuovi incontri e soprattutto di vivere nuove passioni. Qualche tensione nel campo lavorativo. Occhio alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere entra in opposizione per voi nati sotto il segno del Toro. Molti i dubbi che vi tormenteranno e tanti altri anche i tentennamenti che vivrete. Buono, invece, il settore lavorativo. Anche voi dovrete prestare attenzione alle finanze! Non sperperate il denaro!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: In questa settimana sarà il lavoro ad avere la meglio, dove finalmente arriveranno i successi tanto ambiti e non solo. Qualche problema potrete viverlo in amore dove la tensione inizia a tormentarvi, ma saranno problemi passeggeri. Pazientate!!!!

Oroscopo dal 05 al 11 ottobre previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Settimana ottima per l’amore anche per voi amici cancerini, i single potranno fare incontri importanti mentre per le coppie stabili potrebbe essere arrivato il momento di fare dei progetti a lungo termine! Ottimo anche il lavoro dove potreste avere un’ottima opportunità! Non fatevela scappare!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: In questa settimana gli amici Leonicini potrebbero vivere qualche problema in amore e non solo. I chiarimenti saranno necessari, oltre che in campo amoroso, anche in quello lavorativo! Ricordate a volte bisogna fare, Buon Viso a Cattivo Gioco!!!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Settimana favorevole a 360 gradi!!!!! In amore le coppie di vecchia data potranno ritrovare la serenità perduta mentre i single potrebbero fare qualche incontro molto interessante, ottimo anche il settore lavorativo. Rilassatevi e godetevi il vostro successo!

Oroscopo Paolo Fox dal 05 al 11 ottobre 2020: previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Problemi in vista in campo sentimentale per i nati sotto il segno della Bilancia. I problemi sorti negli ultimi due mesi torneranno a farvi capolino!!! Impegnativo anche il settore lavorativo. Cercate di non esagerare con gli impegni, Relax!!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Settimana per voi all’insegna dell’amore!!! Vecchie fiamme che ritornano, una vecchia amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più importante. Ottimo anche il settore lavorativo dove potreste ricevere una buona proposta!!! Coglietela al volo!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Questa settimana per voi sarà concentrata sull’amore a 360 gradi. Vecchi amori dal passato che ritornano, amori troppo lontani o inavvicinabili.Le coppie consolidate potranno trovare invece un po’ della pace persa. Occhio alle spese!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 05 al 11 ottobre 2020 previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Periodo di grande riflessione per gli amici del Capricorno, che si potrebbero trovare a decidere fra due storie. Anche per le coppie consolidate si prevedono chiarimenti e tensione. Aumentano le responsabilità a lavoro. Attenzione!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: L’agitazione regnerà sulla vostra settimana in tutti i settori. Nell’amore le coppie potrebbero trovarsi davanti all’affrontare vecchie tensioni che potrebbero mettere a rischio la relazione stessa. In campo lavorativo, ugualmente, troverete un cielo ostile, ma non vi preoccupate il tutto è solo passeggero! Forza!!!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Soddisfazioni in arrivo nel settore lavorativo. In amore, le coppie consolidate potrebbero ritrovare la serenità perduta mentre per i single l’amore potrebbe bussare alla loro porta!!! Aprite!