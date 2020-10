Chiara Ferragni, dopo aver rivelato la sua gravidanza, mostra finalmente il pancione ai fan, ma non sfugge il dettaglio sexy

Grande gioia in casa Ferragnez! Dopo il tanto atteso annuncio della gravidanza, Chiara Ferragni finalmente mostra il suo pancione comdividendo questa lieta notizia con i suoi follower. Già da qualche settimana alcuni fan hanno avuto alcuni sospetti, ma solo da pochi giorni la famosa influencer e imprenditrice digitale ha ufficializzzato la notizia. Anzi, a rendere noto lo stato della neomamma-bis, è stato proprio primogenito, Leone. Oggi tocca a Chiara, ecco jna delle sue prime foto col pancione in bella mostra!

Lo scatto sexy della futura mamma

Chiara Ferragni mostra il pancione…in perizoma! Il Web si scatena

La prima foto in cui Chiara Ferragni mostra il pancione ha fatto letteralmente impazzire il web. Con lo sfondo della sua enorme cabina armadio (nella quale si intravedono, oltre a vestiti e scarpe, anche i giochi di Leone) la Ferragni mostra il suo fisico mozzafiato nonostante la sua undicesima settimana di gravidanza. Inutile elencare gli innumerevoli commenti positivi (e divertenti) dei fan. Ma lo scatto non mostra solo un bel bebè in arrivo, bensì l’intimo dell’influencer.

Intimo black and white

“Una delle mie prime foto del pancione: 9 settembre, la mia undicesima settimana”. Con queste parole la bella influecer descrive la.sua futura maternità. Ma ciò che salta subito all’occhio è il perizoma in pizzo bianco con dolcissimi dettagli floreali, abbinato al un reggiseno basic nero. Niente da dire, l’eleganza di Chiara Ferragni (che ha appena lanciato la sua ultima linea di moda) non ha pari, soprattutto in gravidanza.