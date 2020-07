Oroscopo settimanale Paolo Fox 27 al 2 agosto

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro

Oroscopo settimanale Paolo Fox

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale dal 27 al 2 agosto 2020, le previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Cosa consiglia per il futuro l’oroscopo della settimana? Oroscopo settimanale Ariete: Tensione in amore, anche se difficile mantenete la calma!!! Momento sfavorevole anche per le finanze!!E’ arrivato il momento di fare due conti! Niente sforzi nel week end, Relax!

Oroscopo settimanale Toro: Cielo Astrale ottimo in amore per le coppie già consolidate che potrebbe anche prendere decisioni importanti e fare passi altrettanti importanti! Buone notizie in arrivo anche per i single! Inizio settimana un po’ agitato ma in ripresa durante il week-end! Mantenete la calma aspettando il week end!

Oroscopo settimanale Gemelli: Cielo astrale favorevole per i nati sotto il segno dei gemelli! Venere nel segno aiuta le coppie appena nate a consolidarsi. Periodo di crescita importante, giornate no il 30 ed il 31. Occhio!

Oroscopo settimana 27-2 agosto Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo settimanale Cancro: Venere nel segno dalla prossima settimana per i nati sotto il segno del Cancro darà la possibilità di mantenere e concretizzare le promesse fatte in precedenza. Nuovi incontri importanti per i single in arrivo! Qualche contrasto da parte del passaggio di Saturno e Giove ma otterrete comunque la vostra vittoria! Forza!

Oroscopo settimanale Leone: Fortuna in amore!!! Giovedì e venerdì giornate intriganti. Attenzione alle finanze, riflettete bene prima di intraprendere nuovi progetti. Il passaggio della Luna e del Sole nel segno giovedì rendono la giornata molto interessante. Cogliete le occasioni!

Oroscopo settimanale Vergine: Venere nel segno aiuta a risolvere alcuni problemi lavorativi che influivano negativamente anche nel rapporto di coppia. Si ai chiarimenti evitate invece le polemiche! Periodo interessante e positivo per chi svolge un’attività creativa! Rilassatevi e tutto andrà per il meglio!

Oroscopo della settimana 27-2 agosto: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Bilancia: Un nuovo amore bussa alla vostra porta, valutate bene potrebbe essere solo un avventura. Non vi esponete troppo! Anche nel campo lavorativo sussistono molte incertezze, meglio andarci con i piedi di piombo. Prudenza!

Oroscopo settimanale Scorpione: L’amore trionfa!!! E’ la settimana giusta per iniziare un nuovo amore, ovviamente se siete single!!!Le coppie consolidate in agosto potranno fare progetti importanti!Nel lavoro puntate in alto!!! Fatevi valere!

Oroscopo settimanale Sagittario: Tensione nelle coppie grazie all’opposizione di Venere. In amore sentirete il bisogno di certezze più che mai. Anche nel campo lavorativo ci saranno tensione, il tempo metterà a posto ogni cosa. Pazienza!

Oroscopo settimanale Paolo Fox 27-2 agosto: Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo settimanale Capricorno: In amore mettete fine alle storie che ormai non vanno più da tempo. Nel campo lavorativo siete alla ricerca di qualcosa di più concreto. La fortuna sarà dalla vostra parte a partire dalla seconda metà di agosto. No ai passi azzardati!

Oroscopo settimanale Acquario: Stagione di grandi novità per i nati sotto il segno del Acquario. Un nuovo amore carico di passione potrebbe apparire sulla vostra strada. Le coppie consolidate potrebbero decidere di compiere il grande passo oppure di avere un figlio! Cielo astrale positivo anche per coloro che vorrebbero affermarsi. Attenzione alle spese!

Oroscopo settimanale Pesci: Le stelle nel mese di agosto vi aiuteranno a credere di nuovo nell’amore affrontando le vecchie ostilità. Le conferme lavorative tardano ad arrivare, preparate nuove strategie per Settembre! Settimana faticosa. Relax!