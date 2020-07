Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 6-12 luglio

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio 2020. Le previsioni dell’oroscopo della settimana dell’astrologo Paolo Fox

Vediamo lo zodiaco e l’oroscopia della posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali dal 6 luglio al 12 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Vediamo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox 6-12 luglio: Ariete, Toro, Gemelli

Oroscopo settimanale Ariete: Mese di Luglio particolarmente delicato per i nati sotto il segno dell’Ariete. L’amore è appesantito da un’atteggiamento pesante dovuto a problemi nel settore lavorativo.Chiarimenti in arrivo nel settore finanziario. La fortuna non vi aiuta meglio dal 12 in poi! Sii prudente!!!

Oroscopo settimanale Toro: In amore cautela nei rapporti nati da poco. Martedì e mercoledì potreste essere vittime del menefreghismo altrui. Non vi arrabbiate!! La fortuna per voi è ancora latitante, Mantieni la calma!!!

Oroscopo settimanale Gemelli: Venere nel segno aiuta i sentimenti e rende affascinanti. Per i single previsti nuovi incontri, uscite da casa è il momento giusto. Ottima la settimana anche per le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi. Chiarimenti. Saturno presente nel segno porta buone opportunità lavorative. Non fartele scappare!!!

Oroscopo settimana 6-12 luglio 2020 Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo settimanale Cancro: Settimana all’insegna dell’amore. Per le coppie, anche quelle che hanno vissuto una crisi, chiarimenti in vista e ripresa. I single potranno fare incontri che potrebbero rivelarsi importanti. Bene anche il lavoro. Momento ottimo per stringere accordi, Non perdere l’occasione!!!

Oroscopo settimanale Leone: Tensione in amore per le coppie di vecchia data mentre i single potranno fare ottimi incontri che potrebbero poi trasformarsi in qualcosa di serio, tutto dipende da agosto!!Tensione nel lavoro, non vi sentite apprezzati a causa dello stress! Relax!!!!

Oroscopo settimanale Vergine: Qualche problema in amore con il segno dei Pesci e dei Gemelli. Meglio verso la fine del mese. Per le coppie che hanno vissuto un periodo difficile si prospetta un lento recupero. Stanchezza nel lavoro. Rilassati e tutto andrà meglio!

Oroscopo della settimana Fox 6-12 luglio 2020: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Bilancia: In amore dovrete prendere decisioni importanti. Da evitare le discussioni e le tensioni sabato e domenica. Opportunità per i single di fare nuove incontri. Incertezze e situazioni in bilico nel campo lavorativo, Non fare niente meglio aspettare fine mese!!!

Oroscopo settimanale Scorpione: Nuovi amore per i single da qui entro fine agosto! Se siete in coppia, non permettete ai problemi esterni di entrare a rovinare tutto. Decisioni del passato da rivedere nel settore lavorativo. Attenzione Martedì!

Oroscopo settimanale Sagittario: Venere in opposizione porta qualche problema in amore. Cercate di capire chi è veramente importante per voi! Giovedì e Venerdì giornate no! Le coppie stabili devono rivedere qualche progetto economico, dovete essere più complici! Il lavoro riparte!!! Concentrati sul lavoro!

Oroscopo settimanale Paolo Fox 6-12 luglio: Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo settimanale Capricorno: Settimana all’insegna del lavoro! Che porta a trascurare un po’ l’amore soprattutto per chi è in coppia! I single, invece, potranno fare un’incontro emozionante! Giove e Saturno procurano buone occasioni nel lavoro, Approfittane!

Oroscopo settimanale Acquario: Venere e Saturno nel segno rendono la settimana positiva per l’amore! Potreste decidere di dare un’impronta positiva al vostro rapporto. Martedì giornata positiva per i sentimenti. Bene il lavoro, progetti importanti in partenza! Cogli le occasioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox 6-12 luglio Pesci: Ascoltate il vostro cuore, basta rimuginare il passato! La Luna nel segno aiuta a recuperare un rapporto. Evitate le discussioni. Meglio il lavoro rispetto alle scorse settimane. Devi essere più ottimista!