Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 02 agosto al 09 agosto 2020

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro

Oroscopo settimanale Paolo Fox

Vediamo l’oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni secondo l’oroscopo di Paolo Fox: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro

Home – Gossip – Covid-19 – News – Oroscopo – Temptation Island – Interviste

Oroscopo settimanale Paolo Fox 2-9 agosto 2020, le previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo settimanale Paolo Fox 2-9 agosto 2020 Ariete: Questa settimana i nati sotto il segno dell’Ariete avranno il destino avverso. Cautela nelle decisioni! In amore se vivete due storie parallele è arrivato il momento di fare una scelta. Luna nel segno porterà energia! Sfruttatela al massimo!

Oroscopo settimanale Toro: Parola d’ordine: Giustizia!!!! Settimana all’insegna dei chiarimenti. Nei prossimi mesi buone notizie in arrivo! Giove opposto rende difficili ancora questi mesi. Ottimismo!

Oroscopo settimanale Gemelli: Il mese di agosto sarà un mese favorevole in campo sentimentale. Avrete la necessità, però, di far quadrare i conti. Stanchezza per coloro che sono alle prese con una priva o con un esame. Stelle importanti nel vostro cielo astrale. Consigli in arrivo!

Oroscopo settimana 2-9 agosto Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo settimanale Cancro: Mese di dura prova per i vostri sentimenti quello di Agosto. Preoccupazioni sia in campo lavorativo che economico. Non riversate in amore le vostre preoccupazioni. Attenzione nel settore economico. Occhio alle spese!

Oroscopo settimanale Leone: Settimana all’insegna della stanchezza. Per chi si è separato recentemente novità in arrivo. Il vostro cielo astrale suggerisce un’oroscopo positivo. Domenica recuperate le forze. Relax!

Oroscopo settimanale Vergine: Favoriti gli incontri per i nati sotto il segno della vergine, incontri in arrivo. Non mancheranno le occasioni, a voi solo l’arduo compito di scegliere quella giusta! Le stelle consigliano di scegliere la strada più semplice! Non abbiate paura!



Oroscopo della settimana 2 al 9 agosto: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo settimanale Bilancia: Stelle vincenti nonostante Saturno contro. Il vostro cielo astrale lascia prevedere l’inizio di una fase più stabile. Emozioni in arrivo durante la settimana. Progetti importanti per chi vive una relazione stabile e duratura.

Oroscopo settimanale Scorpione: No alle polemiche! Qualcuno potrebbe ritorcesi contro di voi! Nella settimana sarete impegnati a trovare nuove soluzioni. I nati sotto il segno dello Scorpione stanno vivendo in questo periodo un momento conflittuale. Evitate le polemiche e le discussioni sterili.

Oroscopo settimanale Sagittario: Il 2020 è un anno di svolta per i nati sotto il segno del Sagittario. Molti di voi sono alla ricerca di un nuovo inizio di vita e le stelle stanno dalla vostra parte. E’ arrivato il momento di ricambiare l’attenzione del partner. Lasciatevi andare!

Oroscopo settimanale Paolo Fox 2-9 agosto 2020: Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo settimanale Capricorno: Chiarimenti in arrivo per il mese di agosto. State spendendo troppo. Moderatevi. Ottimizzate le spese. Agosto sarà un mese all’insegna dell’agitazione. Relax!

Oroscopo settimanale Acquario: Momento di tensione in arrivo. Le stelle di Agosto non sono propizie per effettuare delle scelte importanti, non rischiate potreste avere ripercussioni a livello economico. Attenzione alle spese!

Oroscopo settimanale Pesci: Agosto per i nati sotto il segno dei Pesci sarà un mese riparatore, in questo ultimo periodo non è stato facile confrontarsi a livello sentimentale. Buone proposte in campo economico. Occhio raddrizzate le antenne!