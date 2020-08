La serie Tv su “Francesco Totti” «Speravo de morì prima» su Sky la serie tv sulla leggenda giallorossa dal 2021 Pietro Castellitto interpreta Totti

«Speravo de morì prima» la serie Tv su “Francesco Totti“. Continuano le riprese Sky sulla leggenda giallorossa, Francesco Totti. Tratto dall’autobiografia del “Capitano”, in particolare sugli ultimi due anni di carriera. Pietro Castellitto interpreta lo storico capitano n° 10 della a.s. Roma 1927 Totti e Greta Scarano interpreta Ilary Blasi.

Tifosi e fan in delirio nell’attesa della messa in onda della serie Sky, seguono attentamente le riprese sulle vie e nei luoghi della città eterna, Roma. Ad ogni stop del regista segue un lungo applauso dei curiosi giallorossi che seguono le riprese.

Sei appuntamenti della serie tv «Speravo de morì prima» per raccontare gli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, capitano della squadra giallorossa che passerà alla storia con il nome di Ottavo Re di Roma. Un dramedy che unirà il successo e la carriera sportiva del mitico numero 10 della squadra giallorossa e la vita privata di quest’ultimo, includendo anche momenti e video di vita reale.

Come sopra riportato Castellitto interpreta l’indimenticabile campione del mondo e capitano della a.s. Roma 1927 Francesco Totti nella serie tv «Speravo de morì prima» in onda su Sky. Mentre l’attrice Greta Scarano indosserà le vesti di Ilary Blasi. Monica Guerritore interpreta Fiorella, la mamma di Totti.

Gianmarco Tognazzi in quelle di Luciano Spalletti ultimo allenatore del capitano. La regia della serie è affidata a Luca Ribuoli, conosciuto per la regia di “La mafia uccide solo d’estate“.