DOMENICA IN: gli ospiti della puntata del 16 febbraio 2020. Andiamo a scoprire gli ospiti della zia degli italiani per la 23esima puntata di DOMENICA IN, in onda oggi domenica 16 febbraio alle 14.00 rigorosamente in diretta su Rai1. La 23^ puntata di Domenica In, alle 14.00 su Rai1 il 16-02-2020 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Bugo, il cantautore che, a seguito di un diverbio con Morgan, è stato squalificato e non ammesso alla serata finale del Festival di Sanremo.

DOMENICA IN ospiti di oggi: ELETTRA LAMBORGHINI, ELODIE E ALBERTO

URSO DA SANREMO 2020. IL CAST DE L’AMICA GENIALE

2 E L’ESIBIZIONE DI C. DE SICA, M. GHINI, A. FINOCCHIARO E

P. ROSSI CAST DEL FILM LA MIA BANDA SUONA IL POP



Bugo si esibirà in studio cantando il brano -Sincero-, presentato al “Festival di

Sanremo” proprio in coppia con Morgan, mentre della vicenda parleranno in

studio il produttore musicale Simone Bertolotti e i giornalisti Pierluigi Diaco,

Giampiero Mughini e Paolo Giordano. Ancora ampio spazio ai protagonisti del di Sanremo con Elettra Lamborghini che canterà il brano: Musica e il resto scompare, Elodie con il brano: Andromeda, Levante che canterà: Tikibombom e a seguire, Alberto Urso che si

esibirà con il suo brano: Il Sole Ad Est.

In studio, poi, anche le due attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco,

protagoniste de “L’Amica Geniale 2” la fiction di successo in onda su Rai1,

mentre in finale di puntata interverrà il cast del nuovo film di Fausto Brizzi: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi interpreteranno il brano che fa da colonna sonora al film, che uscirà nelle sale il 20 febbraio. Questi gli ospiti di oggi a DOMENICA IN.