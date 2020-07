Ultime notizie sul Covid-19 Coronavirus: bloccato il treno Ventimiglia-Torino Porta Nuova alla stazione di Savona

Ultime notizie Covid, Roma 21-07-2020, Corona virus in Italia: Si è trattato di un viaggio carico di tensione per tutti quei passeggeri del treno Ventimiglia-Torino Porta Nuova, per la stragrande maggioranza torinesi, che ieri, lunedì 20 luglio 2020, alle 17,30 è stato bloccato alla stazione di Savona ed evacuato in quanto una viaggiatrice presentava sintomi da coronavirus.

Immediata sanificazione del treno

Ultime notizie Covid-19: Soltanto pochi di loro, mentre erano in corso le operazioni di sanificazione del convoglio fermo, sono riusciti a salire sul treno speciale delle 17,54 mentre gli altri hanno dovuto aspettare due ore per un mezzo successivo appositamente allestito da Trenitalia.

Alcuni, a quel punto, hanno deciso di passare un giorno in più nella località di villeggiatura in riviera.

Coronavirus in Italia, aggiornamenti e ultime notizie Covid-19

I casi contagio si estendono da nord a sud senza controllo, è il caso di Savona. In un ristorante di Savona, infatti è stato individuato un cluster e, attualmente, sono saliti a 28 i contagiati, mentre sono più di 1000 le persone poste in quarantena preventiva; saranno inoltre programmati 750 tamponi (oltre ai 250 già effettuati), al fine di vedere quanto si sia diffuso il virus. Ciò è reso possibile grazie al tracciamento dei clienti che avevano prenotato.