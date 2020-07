Aumenta ancora il contagio da Coronavirus in Italia raddoppiano casi in Veneto, scendono le terapie intensive e i positivi in Lombardia.

Coronavirus: Nuovi positivi, ancora sopra i 200 e ancora in salita rispetto a ieri. Scendono i casi in Lombardia, ma crescono in un po’ tutte le altre Regioni, soprattutto in Veneto, ma anche in Emilia Romagna. In calo rispetto a ieri anche il numero dei morti.

Sono 11 nelle ultime 24 ore le vittime del Coronavirus in Italia

Ecco un pò di numeri legati a casi e regioni in cui il corona virus ha colpito maggiormente. Coronavirus: tre i morti in Lombardia, uno in Piemonte, due in Emilia Romagna, uno nel Lazio, uno in Campania, due in Toscana e uno in Liguria. Abbiamo 55 casi in Lombardia, così come quelli del Veneto, uno in meno quelli registrati in Emilia Romagna.

In campania 12 nuovi casi di Covid

A doppia cifra Lazio con altri 14 contagi e Campania con 12 nuovi casi. Quattro le Regioni a contagio zero: Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. In queste Regioni, rispettivamente, ci sono 10, 2, 5 e 8 positivi. Scendono a 50 dai 53 di ieri i ricoveri in terapia intensiva.Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti, sperando che l’estate si concluda positivamente!